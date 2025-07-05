Пирамиды — это только крыша? Под Гизой раскрыли город, которого не должно существовать

Под пирамидами Гизы нашли подземный комплекс длиной два километра

5:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Что если под знаменитым плато Гиза, где величественно возвышаются пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, скрывается целый подземный мегаполис? Именно такую гипотезу выдвинули учёные из Италии и Шотландии, утверждая, что с помощью новейших технологий они обнаружили под древними памятниками грандиозную сеть строений, о существовании которой ранее никто не догадывался.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затерянный подземный город

Радар заглянул под землю

Исследование проводилось совместной командой под руководством Коррадо Маланги из Пизанского университета и Филиппо Бионди из Университета Стратклайда. С помощью синтетической апертурной радиолокации (SAR) — метода, сочетающего спутниковые радарные снимки с естественными колебаниями земной коры — они смогли построить трёхмерную модель того, что скрыто под плато.

Оказалось, что на глубине почти 2000 метров располагается массивный подземный комплекс длиной более 6,5 километров. Визуализация показала наличие восьми вертикальных цилиндрических шахт, уходящих вниз примерно на 640 метров. Вокруг них — спиральные коридоры, ведущие к двум кубическим структурам, каждая из которых достигает 80 метров в длину, а также к пяти многоуровневым строениям, соединённым между собой проходами.

"Это беспрецедентное исследование, которое может полностью изменить наше представление о священной географии Древнего Египта. Мы получили доступ к пространственным данным объектов, которые до сих пор не были даже зафиксированы", — заявила представительница проекта Khafre Research Николь Чикколо.

По словам учёных, полученные изображения указывают на существование архитектурной системы, сопоставимой по масштабу с самими пирамидами. А один из наиболее интригующих моментов заключается в том, что все цилиндрические шахты располагаются непосредственно под каждой из трёх пирамид, как будто это входы в огромный подземный комплекс.

Возвращение легенды о Залах Аменти

Один из наиболее захватывающих аспектов открытой структуры — её сходство с мифическими Залами Аменти, упоминаемыми в древнеегипетских текстах. Эти легендарные помещения якобы были хранилищами знаний богов, куда доступ имели лишь избранные.

"То, что мы увидели, поразительно совпадает с древними преданиями о Залах Аменти. Речь идёт не просто о камерах или гробницах — это архитектурный ансамбль, способный вместить множество людей и объектов", — отметила Чикколо.

Подобные заявления, конечно, вызывают немалое удивление и, мягко говоря, осторожность в научной среде. Но несмотря на высокий уровень скепсиса, находка уже вызвала оживлённую дискуссию — как среди специалистов, так и среди широкой аудитории.

Официальная наука на страже традиций

Представители академического сообщества, как и ожидалось, встретили сенсационные заявления с большой долей сомнений. Один из наиболее резких критиков — доктор Захи Хавасс, известный египтолог и бывший министр по делам древностей Египта.

"Слухи о том, что под пирамидой Хефрена есть колонны или подземные сооружения, не имеют под собой никакой научной основы. Ни одно из заявлений исследователей не подтверждено официально, а используемые ими методы не были зарегистрированы в рамках археологических работ", — категорично заявил он.

Скепсис выразил и профессор Лоуренс Коньерс из Университета Денвера. Он отметил, что хотя технологии SAR действительно могут быть полезны в археологии, их возможности ограничены, особенно в глубинных слоях.

"Даже если и были обнаружены некие аномалии, это ещё не означает наличие целого подземного города. Подобные заявления требуют подтверждения и жёсткой научной экспертизы", — сказал Коньерс.

Тем не менее он признал, что подобные структуры могут существовать: в культурах Месоамерики, к примеру, пирамиды нередко возводились над пещерами, игравшими ритуальную роль.

Интернет закипает

Несмотря на скепсис официальных кругов, в интернете обсуждение открытия набрало обороты. Пользователи соцсетей массово выдвигают теории — от скрытых хранилищ древнего знания до гипотез о высокоразвитых технологиях древних цивилизаций.

"Это мегаструктура, которую можно считать величайшим археологическим открытием нашего времени", — написал один из пользователей интернета.

Другие предполагают, что пирамиды вовсе не гробницы, а часть древней энергетической системы — идея, ранее популяризованная такими фигурами, как Никола Тесла и Кристофер Данн.

Политика вместо науки

Проблема, однако, не только в научной критике. Египетские власти не дают разрешения на раскопки, а коллеги из научных журналов отказываются публиковать работы, противоречащие официальной версии истории. Такое положение вещей ведёт к расколу: одни исследователи обвиняют других в научной слепоте, а те, в свою очередь, — в псевдонауке.

"Пока стороны обвиняют друг друга, мы теряем шанс на честное исследование", — с сожалением отмечают авторы проекта.

В результате потенциально важнейшее открытие может быть забыто или проигнорировано, несмотря на его колоссальный исследовательский потенциал.

Уточнения

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта.

