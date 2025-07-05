Ультрапереработанная еда и смерть: как связаны эти понятия

Ультрапереработанные продукты увеличивают риск преждевременной смерти на 10% — исследование США

2:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Ультрапереработанные продукты, такие как газировка, хот-доги и мясные полуфабрикаты, не просто вредны — они напрямую связаны с сокращением продолжительности жизни.

Фото: Pexels by Tim Samuel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Неправильное питание

К такому выводу пришли американские учёные, проведя масштабное исследование, охватившее 540 000 человек. В течение 23 лет специалисты наблюдали за рационом и образом жизни участников, и результаты оказались тревожными: у людей, регулярно употребляющих большое количество переработанных продуктов, риск преждевременной смерти был выше на 10%.

Даже после корректировки на такие факторы, как лишний вес, курение, физическая активность и общее качество диеты, связь между употреблением продуктов глубокой переработки и повышенной смертностью оставалась устойчивой.

Это говорит о том, что дело не только в сопутствующих привычках или внешнем виде пищи, а в самом её составе и технологической обработке.

Особенно ярко эта зависимость проявляется у пожилых людей. У тех, кто в возрасте продолжает регулярно есть переработанные продукты, вероятность умереть в течение следующих 20 лет выше на 10%, чем у сверстников, предпочитающих более натуральную пищу.

Основной удар приходится на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ: зафиксирована сильная связь между потреблением переработанных продуктов и ростом смертности от болезней сердца и диабета. Интересно, что смертность от рака с таким питанием напрямую не связана.

Анализ данных, начатый в середине 1990-х годов, показал, что самые опасные категории — это переработанное мясо (вроде колбас и сосисок) и сладкие газированные напитки. Именно они в наибольшей степени увеличивают риск летального исхода.

Американские диетологи уже давно включили в свои рекомендации советы об ограничении употребления сладких напитков и мясных полуфабрикатов. Однако в реальности многие продолжают пренебрегать этими рекомендациями, особенно в условиях доступности и маркетингового давления со стороны производителей.

Важно отметить, что исследование носит наблюдательный характер и не может точно доказать причинно-следственную связь. Кроме того, за последние десятилетия пищевые привычки и ассортимент продуктов в США заметно изменились.

Однако выводы, сделанные на основании столь масштабного массива данных, дают все основания задуматься о том, какие продукты мы кладём в свою тарелку каждый день.

Пора пересмотреть свои пищевые предпочтения и отдавать приоритет натуральным, минимально обработанным продуктам. В долгосрочной перспективе это может буквально спасти жизнь.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

