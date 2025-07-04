Таинственные модоны: почему эти гигантские водовороты нарушают привычный порядок океанов

Двойной вихрь в океане оказался не мифом — природа приготовила сюрприз

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Впервые в истории учёные зафиксировали в океане уникальное явление — двойные водовороты, или модоны, которые вращаются в противоположных направлениях и способны переносить воду, тепло и морских организмов на огромные расстояния. Это открытие бросает вызов нашим представлениям о динамике океанических течений и их влиянии на морскую экосистему.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водоворот

Что такое модоны

Модоны — это пара взаимосвязанных водоворотов, вращающихся в противоположных направлениях и образующих устойчивую структуру, способную перемещаться по океану со скоростью, в 10 раз превышающей скорость обычных одиночных водоворотов. В отличие от одиночных вихрей, которые медленно дрейфуют на запад, модоны могут двигаться на восток, преодолевая до 1000 километров за шесть месяцев.

Это явление было теоретически предсказано в 1970-х годах, но только в 2017 году учёные из Ливерпульского университета во главе с океанографом Крисом Хьюзом впервые зафиксировали модоны в природе, анализируя спутниковые данные. Они обнаружили девять таких структур: восемь в районе Австралии и одну в Атлантическом океане у побережья Южной Африки.

Как формируются модоны

Модоны возникают, когда два одиночных водоворота сталкиваются или взаимодействуют друг с другом, образуя U-образную структуру под водой, которая соединяет их и позволяет двигаться как единое целое. Эта структура может существовать до шести месяцев, прежде чем распасться.

Интересно, что модоны могут образовываться не только в открытом океане, но и вблизи побережья, где взаимодействие вихрей с береговой линией способствует их слиянию. Однако точные механизмы формирования этих структур остаются предметом дальнейших исследований.

Влияние на морскую экосистему

Модоны играют важную роль в перераспределении тепла, питательных веществ и морских организмов. Они способны поднимать холодные, богатые питательными веществами воды из глубин на поверхность, что способствует развитию планктона и, соответственно, всей пищевой цепи. Кроме того, модоны могут захватывать мелких морских существ и переносить их на большие расстояния, что влияет на распространение видов и экосистемную динамику.

Значение открытия

Обнаружение модонов имеет большое значение для понимания океанических процессов и их влияния на климат и биосферу. Эти структуры могут играть ключевую роль в глобальной циркуляции океанических вод, перераспределении тепла и углерода, а также в биогеохимических циклах.

Кроме того, изучение модонов может помочь в разработке более точных моделей климатических изменений и прогнозировании их последствий для морской экосистемы и человечества в целом.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

