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История рухнула вместе с мифом о рабах: кто действительно воздвиг Великую пирамиду Гизы

Загадочные знаки под сводами пирамиды Хеопса: почему их оставили тысячи лет назад
3:35
Наука

Новая находка внутри самой знаменитой пирамиды Египта может полностью изменить наше представление о её строительстве. Оказалось, что миф о рабах, возводивших грандиозное сооружение, скорее всего, не имеет ничего общего с реальностью.

Пирамиды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирамиды

Загадочные знаки на высоте 45 футов

Доктор Захи Хавасс, известный египтолог, вместе с командой исследовал труднодоступные камеры над так называемой "Комнатой фараона" в Великой пирамиде Хеопса. С помощью современной техники ученые обнаружили ранее неизвестные надписи, оставленные рабочими бригадами более 4 тысяч лет назад.

"Эти знаки подтверждают: строителями пирамиды были не рабы. Иначе их бы не хоронили в тени великого сооружения", — заявил доктор Хавасс в подкасте Matt Beall Limitless.

Ранее считалось, что 100 тысяч рабов сменяли друг друга каждые три месяца в течение двух десятилетий, возводя пирамиду. Но теперь появляются всё более весомые аргументы в пользу другой версии: пирамиду построили свободные работники, которые получали оплату и даже имели выходные — три дня в месяц.

Гробницы, статуи и рабочие инструменты

Во время раскопок рядом с пирамидой археологи нашли захоронения самих строителей. Среди артефактов — статуи рабочих и инструменты, включая кремнёвые орудия и каменные молотки. Это, по мнению исследователей, доказывает участие квалифицированных ремесленников.

"Рабочие не просто были погребены — они готовили свои гробницы при жизни, как это делали цари и знатные люди", — добавил Хавасс.

Технологии строительства

В новых исследованиях также пролито свет на сам процесс возведения пирамиды. Известняк для строительства добывался всего в 300 метрах от объекта, и по наклонной насыпи из гравия и ила блоки тянули к месту стройки. Останки такой насыпи удалось найти к юго-западу от пирамиды.

Основание пирамиды, как отметил Хавасс, было вырублено прямо в скальной породе — на глубину до 8,5 метра, без использования каких-либо камней. Эта выровненная платформа до сих пор заметна на южной стороне пирамиды.

Письменность, которую невозможно подделать

Одним из самых весомых доказательств подлинности надписей стали особенности письма. Тексты находятся в местах, куда невозможно попасть без специальной подготовки: нужно карабкаться на высоту более 13 метров и ползти по узким ходам.

"Это стиль, который может расшифровать только опытный египтолог. Подделать такие тексты в наши дни просто невозможно", — подчеркнул исследователь.

Ранее найденные в XIX веке надписи вызывали сомнения в подлинности, но новые обнаруженные картуши (царские имена, вписанные в овалы) в верхних камерах лишили этих сомнений смысла.

Не только пирамида, но и целый комплекс

Пирамида Хеопса — самая древняя и крупная из трёх гизских пирамид, построенная для фараона Хуфу (Хеопса) из IV династии, правившего с 2589 по 2566 гг. до н. э. Она была лишь частью целого ритуального комплекса: здесь находились дополнительные пирамиды для цариц, храмы и длинная дорога, ведущая к Нилу.

Уточнения

Комплекс пирамид в Гизе — комплекс древних памятников на плато Гиза в пригороде Каира, современной столицы Египта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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