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Комета без прошлого и будущего: межзвёздный ледяной шар врезается в орбиту Марса

A11pl3Z: новый межзвёздный объект с невероятной скоростью 60 км/с пролетел мимо Земли
2:52
Наука

Скорость — более 60 км в секунду. Размер — до 20 километров. Происхождение — вне Солнечной системы. Новый космический объект, получивший имя A11pl3Z, стал третьим в истории наблюдений межзвёздным гостем, который вторгся в пределы нашей звёздной системы.

Метеорит
Фото: Designed by Freepik by stockgiu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Метеорит

Объект из глубин Вселенной

В ночь со 2 на 3 июля Европейское космическое агентство официально подтвердило: этот таинственный объект не связан с гравитацией Солнца. Он прибыл из межзвёздного пространства — и вскоре снова исчезнет в нём. По словам руководителя программы планетарной защиты ESA Ричарда Мойссла A11pl3Z пролетит внутрь орбиты Марса, но не представляет угрозы Земле.

"Он глубоко войдёт в Солнечную систему, но столкновения с нашей планетой не будет", — заверил Мойссл.

Самый быстрый межзвёздный гость

По предварительным расчётам, A11pl3Z движется со скоростью свыше 60 километров в секунду — это примерно 216 000 км/ч. Это значительно быстрее, чем скорость движения большинства тел, привязанных к Солнцу. Астрономы убеждены: объект не вращается по орбите — он пролетает сквозь нашу систему по дуге, ведущей обратно в бездну звёзд.

Третье межзвёздное тело в истории

До сих пор учёным удалось наблюдать только два подобных объекта. В 2017 году мир узнал об Oumuamua, чья странная форма породила множество гипотез, включая версию об искусственном происхождении. В 2019 году был обнаружен 2I/Borisov — первая "классическая" межзвёздная комета. Теперь же A11pl3Z может стать самой крупной среди них.

Из чего он состоит

Размер нового объекта оценивается от 10 до 20 километров в поперечнике. Но астрофизик из Центра астрофизики Гарварда-Смитсоновского института Джонатан Макдауэлл предполагает, что A11pl3Z может быть меньше — если он состоит в основном изо льда.

"По внешнему виду он, скорее всего, состоит из льда, а не камня", — пояснил учёный.

Потенциально — только один из тысяч

Как отмечает астроном из Университета Центрального Ланкашира Марк Норрис A11pl3Z в настоящий момент находится примерно на том же расстоянии от Земли, что и Юпитер. Учёные полагают, что подобных межзвёздных тел может быть гораздо больше — возможно, до 10 000 одновременно пересекают Солнечную систему. Большинство из них слишком малы или тусклы, чтобы их заметить.

Уточнения

Коме́та — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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