Загадочный метеорит из космоса: его изучение может изменить наше представление о Солнечной системе

Обломок метеорита из Джорджии изучают в музее наук после мощного взрыва

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В музее науки в штате Джорджия в настоящее время анализируют обломок метеорита, замеченного над юго-восточным регионом неделю назад.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info метеорит

Нашедшим небесное тело оказался местный энтузиаст, занимающийся поиском метеоритов.

Этот космический объект, достигавший в диаметре около метра, эффектно взорвался в атмосфере средь бела дня, рассыпавшись осколками над округом Ньютон, расположенным приблизительно в 65 километрах к юго-востоку от Атланты.

Взрыв метеора вызвал звуковую волну, сопоставимую с детонацией 20 тонн взрывчатки, что ощутили жители окрестностей.

Сразу после события, множество любителей поиска метеоритов начали исследовать территорию в надежде найти уцелевшие частицы небесного тела. Удача улыбнулась одному из них, члену Метеоритной ассоциации Джорджии, чье имя пока не разглашается.

Обнаруженный фрагмент был безвозмездно передан музею, где он станет частью обширной коллекции, в которую уже входят останки 28 крупных метеоритов, найденных на территории штата.

Кариса Зданки, руководитель астрономических программ в музее Теллус, отметила, что, хотя падение метеоритов — не редкость, наблюдение такого крупного объекта, видимого множеством людей, — явление необычное.

На прошлой неделе множество очевидцев запечатлели пролет болида над штатами Вирджиния, Южная Каролина и Джорджия. Вначале даже Национальная метеорологическая служба затруднялась в определении природы этого явления.

По предварительным оценкам, возраст метеорита составляет миллиарды лет, и он относится к типу "каменных".

Ребекка Мельшеймер, куратор музея, подчеркнула важность изучения подобных объектов для понимания ранней истории Солнечной системы и формирования планет.

Стоит отметить, что один из осколков метеорита пробил крышу жилого дома в Джорджии.

В настоящее время музей занимается всесторонним изучением фрагмента, и планирует представить его публике к концу лета, пишет nypost.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.



