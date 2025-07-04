Космический грузовик Прогресс МС-29 завершил свой путь: что скрывается за падением обломков в океан?

В Тихом океане завершилось падение обломков грузового космического корабля "Прогресс МС-29".
По информации от "Роскосмоса", аппарат прекратил своё существование, сгорев в атмосфере, а его не успевшие сгореть части достигли поверхности океана вдали от морских трасс.
Корабль был намеренно направлен на снижение орбиты, после чего вошёл в атмосферу и разрушился. Согласно информации, предоставленной Центром управления полетами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упали в незагруженном судоходством районе южной части Тихого океана, пишет "Царьград".
"Прогресс МС-29" выполнял свою миссию на МКС с ноября прошлого года. Этот корабль доставил на Международную космическую станцию 2,5 тонны полезного груза, включая воду и топливо.
На освободившееся место у МКС, как ожидается, 6 июля прибудет "Прогресс МС-31". Запуск этого нового грузовика с космодрома Байконур был запланирован на вечер 3 июля.
Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация до 2028 или 2030 года).
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