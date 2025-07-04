Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как посещать сауну — секреты максимальной пользы для вашего здоровья
Симпатия Авроры Кибы к Дане Милохину: правда или вымысел?
28% жителей столицы платят больше за наличие парковки — данные опроса
Учёные раскрыли секрет, как птицы едят кислые ягоды без дискомфорта
A11pl3Z: новый межзвёздный объект с невероятной скоростью 60 км/с пролетел мимо Земли
Белоснежный песок и морские черепахи: что скрывает пляж Крэш-Боут в Пуэрто-Рико
Как сохранить влагу в жару: 5 шагов к успешному урожаю
Чарли Чаплин мог стать жертвой японского заговора: что произошло
Камеры фиксации – не только стационарные: как следить за мобильными установками?

Тропические леса могут спровоцировать глобальную катастрофу: новый взгляд на настоящее

Пять миллионов лет духоты — и только один виновник: как исчезновение лесов могло бы изменить климат
2:12
Наука

Возможно, мы недооценили роль тропических лесов в климате. Новое исследование показало, что их исчезновение стало главной причиной глобального потепления в самом катастрофическом вымирании на Земле — пермско-триасовом.

Лесной пожар
Фото: commons.wikimedia.org by Salam2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лесной пожар

Это событие, произошедшее около 252 миллионов лет назад, привело к массовой гибели морских видов и значительному сокращению численности наземных растений и животных.

Основной причиной потепления считалась вулканическая активность в Сибири. Однако новое исследование связывает долгосрочное потепление с исчезновением тропических лесов, которые играли роль в поглощении углекислого газа.

Окаменелости, найденные в Китае, и данные о климатических условиях того времени подтверждают: когда растения исчезли, уровень углерода в атмосфере резко увеличился.

Это привело к созданию так называемого суперпарникового эффекта, который сохранялся около 5 миллионов лет.

"В этот период Земля пережила экстраординарное потепление, которое нарушило биосферу тропических лесов. Это событие стало уникальным и служит основой для нашей гипотезы", — объяснил ведущий автор исследования, доктор Чжэнь Сюй из Университета Лидса.

Научная группа, работавшая в Китае, также использовала новые методы анализа окаменелостей и геологических данных.

Результаты показали, что исчезновение растительности нарушило процесс связывания углерода, что сыграло ключевую роль в увеличении уровня CO2.

"Исчезновение тропических лесов в наши дни может привести к продолжению потепления, даже если мы снизим выбросы углерода. Мы можем нарушить углеродный цикл, и его восстановление займет геологические эпохи", — добавил профессор Бенджамин Миллс из Университета Лидса.

Это исследование напоминает, что роль тропических лесов в стабилизации климата невозможно переоценить.

Если мы не сохраним их, последствия для планеты могут быть катастрофическими.

Уточнения

Тропический лес — лес, распространённый в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах между 25° с. ш. и 30° ю. ш. Тропические леса встречаются в широком поясе, окружающем Землю по экватору и разрываемом только океанaми и горами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Ошибка при выборе авто: 6 двигателей, которые стоит избегать
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Этот человек превратил факультет журналистики МГУ в оазис свободы — как ему это удалось в советскую эпоху Юлиана Погосова Итоги удара по ТЦК в Полтаве 2 жертвы и 47 раненых — что об этом думают украинцы? Любовь Степушова Секрет древнего гимна: как ИИ вернул голос тысячелетнему тексту Игорь Буккер
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Кто чаще всего привлекает внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Последние материалы
Бразилия сохраняет лидерство в поставках Фосагро: что ждёт рынок
Камеры фиксации – не только стационарные: как следить за мобильными установками?
Как технологии реанимируют Александрийский маяк — все детали проекта PHAROS
Английский турнир Большого шлема преподнёс сенсационные сюрпризы в первые два дня
Почему чистый воздух и вода побеждают спортзал — профессор Шридхар делает неожиданный вывод
FIAT готовит три новинки: Pandissima, Fastback и новый пикап
Стеклянные плитки 70-х: секреты облицовки панельных домов СССР
Объём торговли между США и Россией: как всё изменилось за полгода?
Томас Мюллер о трансферах: На 150 миллионов лучше сажать деревья
Пять миллионов лет духоты — и только один виновник: как исчезновение лесов могло бы изменить климат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.