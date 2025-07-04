Тропические леса могут спровоцировать глобальную катастрофу: новый взгляд на настоящее

Возможно, мы недооценили роль тропических лесов в климате. Новое исследование показало, что их исчезновение стало главной причиной глобального потепления в самом катастрофическом вымирании на Земле — пермско-триасовом.
Это событие, произошедшее около 252 миллионов лет назад, привело к массовой гибели морских видов и значительному сокращению численности наземных растений и животных.
Основной причиной потепления считалась вулканическая активность в Сибири. Однако новое исследование связывает долгосрочное потепление с исчезновением тропических лесов, которые играли роль в поглощении углекислого газа.
Окаменелости, найденные в Китае, и данные о климатических условиях того времени подтверждают: когда растения исчезли, уровень углерода в атмосфере резко увеличился.
Это привело к созданию так называемого суперпарникового эффекта, который сохранялся около 5 миллионов лет.
"В этот период Земля пережила экстраординарное потепление, которое нарушило биосферу тропических лесов. Это событие стало уникальным и служит основой для нашей гипотезы", — объяснил ведущий автор исследования, доктор Чжэнь Сюй из Университета Лидса.
Научная группа, работавшая в Китае, также использовала новые методы анализа окаменелостей и геологических данных.
Результаты показали, что исчезновение растительности нарушило процесс связывания углерода, что сыграло ключевую роль в увеличении уровня CO2.
"Исчезновение тропических лесов в наши дни может привести к продолжению потепления, даже если мы снизим выбросы углерода. Мы можем нарушить углеродный цикл, и его восстановление займет геологические эпохи", — добавил профессор Бенджамин Миллс из Университета Лидса.
Это исследование напоминает, что роль тропических лесов в стабилизации климата невозможно переоценить.
Если мы не сохраним их, последствия для планеты могут быть катастрофическими.
Тропический лес — лес, распространённый в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах между 25° с. ш. и 30° ю. ш. Тропические леса встречаются в широком поясе, окружающем Землю по экватору и разрываемом только океанaми и горами.
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