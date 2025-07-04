Тропические леса могут спровоцировать глобальную катастрофу: новый взгляд на настоящее

Пять миллионов лет духоты — и только один виновник: как исчезновение лесов могло бы изменить климат

2:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Возможно, мы недооценили роль тропических лесов в климате. Новое исследование показало, что их исчезновение стало главной причиной глобального потепления в самом катастрофическом вымирании на Земле — пермско-триасовом.

Фото: commons.wikimedia.org by Salam2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лесной пожар

Это событие, произошедшее около 252 миллионов лет назад, привело к массовой гибели морских видов и значительному сокращению численности наземных растений и животных.

Основной причиной потепления считалась вулканическая активность в Сибири. Однако новое исследование связывает долгосрочное потепление с исчезновением тропических лесов, которые играли роль в поглощении углекислого газа.

Окаменелости, найденные в Китае, и данные о климатических условиях того времени подтверждают: когда растения исчезли, уровень углерода в атмосфере резко увеличился.

Это привело к созданию так называемого суперпарникового эффекта, который сохранялся около 5 миллионов лет.

"В этот период Земля пережила экстраординарное потепление, которое нарушило биосферу тропических лесов. Это событие стало уникальным и служит основой для нашей гипотезы", — объяснил ведущий автор исследования, доктор Чжэнь Сюй из Университета Лидса.

Научная группа, работавшая в Китае, также использовала новые методы анализа окаменелостей и геологических данных.

Результаты показали, что исчезновение растительности нарушило процесс связывания углерода, что сыграло ключевую роль в увеличении уровня CO2.

"Исчезновение тропических лесов в наши дни может привести к продолжению потепления, даже если мы снизим выбросы углерода. Мы можем нарушить углеродный цикл, и его восстановление займет геологические эпохи", — добавил профессор Бенджамин Миллс из Университета Лидса.

Это исследование напоминает, что роль тропических лесов в стабилизации климата невозможно переоценить.

Если мы не сохраним их, последствия для планеты могут быть катастрофическими.

Уточнения

Тропический лес — лес, распространённый в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах между 25° с. ш. и 30° ю. ш. Тропические леса встречаются в широком поясе, окружающем Землю по экватору и разрываемом только океанaми и горами.

