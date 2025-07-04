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Тайны древнего храма Паласпата: что археологи узнали о культуре Тиуанако?

Откровения из руин: загадочный храм Паласпата раскрывает тайны древней цивилизации Тиуанако
2:11
Наука

Цивилизация Тиуанако, исчезнувшая более тысячи лет назад, оставила нам лишь загадки и руины, среди которых — недавно найденный храм Паласпата. Эта древняя структура, с её террасами и четырёхсторонними комнатами, раскрывает нам некоторые секреты исчезнувшей империи.

храм Паласпата
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
храм Паласпата

Археологи, работавшие в Боливии, обнаружили руины храма, который был построен около 1400 лет назад и принадлежал цивилизации Тиуанако. Этот храм, названный Паласпата, был сооружением немалых размеров — примерно 125 на 145 метров, что соответствует размеру городского квартала.

Ученые считают, что храм использовался для проведения ритуалов, связанных с солнечным равноденствием. Это открытие — одно из немногих, что помогает нам лучше понять, как функционировала эта цивилизация на пике своего развития.

"Просто поразительно, как мало мы знаем" о Тиуанако, — отметил археолог Стивен Вернке, из Университета Вандербильта.

Несмотря на трудности с исследованием Тиуанако из-за удаленности и высоты расположения её памятников, археологи всё же могут делать важные выводы.

В частности, изучая расположение руин, они предполагают, что храм был построен на важном торговом перекрестке, соединяющем разные регионы.

В руинах были найдены фрагменты терракотовых кувшинов, из которых местные жители пили традиционное кукурузное пиво — чичу.

Эти находки указывают на то, что храм мог быть не только религиозным центром, но и важным торговым узлом.

"Это открытие помогает нам по-новому взглянуть на взаимодействие различных культур и территорий, объединённых Тиуанако", — сказал антрополог Эрик Марш из Аргентины.

Это открытие даёт новые детали о структуре общества, которое могло быть более централизованным, чем считалось ранее.

Храм Паласпата не только дополняет картину истории Тиуанако, но и даёт шанс понять, как могла быть устроена жизнь в этом загадочном обществе. о

Уточнения

Тиуана́ко (от айм. Tiwanaku) — древний город, духовный и политический центр одноимённой андской цивилизации. Находится в 15 км от южного берега озера Титикака в Боливии. С 2000 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые город был описан в «Хрониках Перу» испанским историком Педро Сьеса де Леоном.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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