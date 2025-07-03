Космический странник приближается: таинственная комета из другой звездной системы ошеломляет астрономов

Астрономы ждут: что скрывает межзвёздный странник C/2025 N1 от Земли?

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Об этом объекте, изначально получившем индекс A11pl3Z, а затем переименованном в 3I/Atlas, во вторник впервые сообщил телескоп системы Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Чили.

Фото: nasa.gov by NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and J. Green (University of Colorado, Boulder), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке

По данным НАСА, последующая обработка данных, собранных различными обсерваториями до этого времени, позволила увеличить период наблюдений до 14 июня. В итоге, эксперты смогли установить траекторию движения небесного тела.

В настоящее время объект удален от Солнца на 669 миллионов километров и приближается со стороны созвездия Стрельца. По расчетам, он перемещается через Солнечную систему со скоростью около 60 км/с относительно Солнца по сильно вытянутой гиперболической траектории. Это позволяет предположить, что, как и объект Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году, и комета 2I/Борисов, открытая в 2019 году, он прибыл из других звездных систем.

Доктор Марк Норрис из Университета Центрального Ланкашира отметил, что если подтвердятся текущие прогнозы, это станет третьим межзвездным объектом, обнаруженным нами. Это также станет еще одним аргументом в пользу того, что подобные "межзвездные странники" не являются редкостью в нашей галактике.

Несмотря на то, что природа нового объекта сначала была неясна, Центр малых планет заявил, что были обнаружены признаки кометной активности, отметив наличие у объекта небольшой комы и короткого хвоста. В результате объект получил обозначение C/2025 N1.

Некоторые эксперты полагают, что диаметр объекта может достигать 20 километров — больше, чем небесное тело, уничтожившее динозавров. Однако, судя по всему, жителям Земли не о чем беспокоиться.

В НАСА заявили, что комета не представляет опасности для нашей планеты и пройдет на расстоянии не менее 241 миллиона километров.

Профессор Колин Снодграсс из Эдинбургского университета считает, что объект может оказаться меньше, чем предполагалось.

Норрис добавил, что по мере приближения к Солнцу объект будет становиться ярче, особенно если окажется кометой. В момент наибольшего сближения он станет относительно доступен для наблюдения астрономами-любителями.

Джейк Фостер из Королевской обсерватории в Гринвиче заявил, что на данный момент не ожидается, что комету можно будет увидеть невооружённым глазом, но в конце 2025 — начале 2026 года её можно будет увидеть в любительский телескоп достаточно большого размера, пишет The Guardian.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде линии конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.



