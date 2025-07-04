Секрет долговечности мозга: новые нейроны в зрелом возрасте — как это возможно?

Нейрогенез в действии: мозг взрослого человека оказался более пластичным, чем мы думали

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Вопрос, о котором спорили десятилетиями, теперь, кажется, имеет чёткий ответ. Новый прорыв в исследованиях доказывает, что человеческий мозг может продолжать создавать новые нейроны даже в зрелом возрасте. Речь идет о процессе нейрогенеза, который происходит в гиппокампе — области мозга, ответственной за память, обучение и эмоции.

Фото: Standard tissue culture and immunofluorescence by GerryShaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клетки головного мозга

"Наши результаты ставят точку в старом споре о том, может ли мозг взрослого человека вырабатывать новые нейроны", — рассказывает соавтор исследования Марта Патерлини, из Каролинского института в Стокгольме.

Исследования проводились с использованием новейших технологий. В частности, ученые применили секвенирование РНК и машинное обучение для анализа образцов мозговой ткани.

Несмотря на то что это явление известно у животных, в человеке оно было трудно изучаемо из-за ограниченности качественных образцов тканей мозга.

Команда проанализировала более 400 000 клеток гиппокампа у 24 человек, а также исследовала мозг 10 других людей с помощью других методов.

Результаты оказались впечатляющими: признаки нейрогенеза были обнаружены в образцах мозга людей от 0 до 78 лет. Причем, новообразованные клетки присутствовали не только в мозгах младенцев, но и у подростков и взрослых.

"Мы нашли делящиеся клетки у людей разных возрастов. Это стволовые клетки, которые могут воспроизводить и развиваться в полноценные нейроны". — отмечает Патерлини.

Хотя исследования не могут предоставить окончательные ответы, это открытие открывает новые перспективы для понимания нейробиологии человека, а также может сыграть ключевую роль в изучении нейрологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Возможность создания новых нейронов у взрослых людей может стать основой для терапевтических методов, которые помогут улучшить мозговую активность в зрелом возрасте.

Технологии, использованные для этого исследования, обещают открыть новые горизонты в нейробиологии и понимании того, как функционирует человеческий мозг.

Уточнения

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии.

