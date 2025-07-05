10% крови возможны из кишечника: удивительное открытие ученых шокирует медицину!

Кровяная химерия: как кишечник может стать спасением для пациентов?

До недавнего времени считалось, что единственным источником кроветворных клеток в организме является костный мозг. Но неожиданное наблюдение за пациентами с трансплантацией кишечника полностью изменило эту точку зрения.

Фото: Own work by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анемия в клетках крови

Второй центр кроветворения

Ученые заметили у таких пациентов явление, которое они назвали "кровяной химерой" — в организме одновременно сосуществуют как собственные, так и донорские клетки крови. Это наводит на мысль, что кишечник тоже способен производить кровь.

По предварительным данным, до 10% всех кровяных клеток в организме может образовываться именно в кишечной ткани. Пока это предположение, но если оно подтвердится, медицина получит в распоряжение новый ключ к успешным трансплантациям.

Пять лет наблюдений

Исследователи следили за 21 пациентом, перенесшим пересадку кишечника, на протяжении пяти лет. В слизистой оболочке пересаженного органа и в окружающих тканях — тонком кишечнике, печени и лимфатических узлах — были обнаружены донорские гемопоэтические стволовые клетки. Со временем они уступали место клеткам самого пациента.

Иммунитет, который "договорился"

На первый взгляд, наличие инородных клеток должно вызвать иммунный конфликт. Белые кровяные клетки, как правило, атакуют всё чужеродное. Именно поэтому после пересадки требуются препараты, подавляющие иммунитет. Но в данном случае всё пошло иначе.

"В своем исследовании мы показываем, что существует некий иммунный перекрестный диалог между двумя наборами клеток крови, который защищает трансплантат от иммунной системы пациента и пациента — от трансплантации", — объясняет Меган Сайкс из Колумбийского центра трансляционной иммунологии.

Этот "диалог" между клетками снижает риск отторжения и, возможно, реакцию "трансплантат против хозяина", которая наблюдается у 5-9% пациентов с пересаженным кишечником.

Почему это важно

Трансплантация кишечника — одна из самых сложных: половина пересадок заканчивается неудачей в течение пяти лет. Новое открытие может помочь понять механизмы иммунной адаптации и значительно улучшить прогнозы для пациентов в будущем.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

