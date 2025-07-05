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Как кишечные бактерии могут подорвать эффективность антибиотиков? Узнайте о шокирующих находках ученых!

6000 новых генов: как кишечные бактерии угрожают лечению болезней?
1:58
Наука

Каждый из нас — носитель целой вселенной микроскопических обитателей. В кишечнике человека живут триллионы бактерий, и хотя большинство из них безопасны, некоторые представляют серьезную угрозу, особенно в условиях больницы. Эти бактерии становятся всё более устойчивыми к антибиотикам. Но как именно — ученые только начинают разбираться.

Чашка Петри
Фото: https://www.flickr.com/photos/lofaesofa/248546819/ by Laurence Livermore, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чашка Петри

Новый метод — новый уровень понимания

Французские исследователи из Национального института агрономических исследований (INRA), совместно с профессором Виллемом ван Шайком из Бирмингемского университета, разработали подход, способный кардинально изменить борьбу с устойчивостью к антибиотикам.

Они не просто искали совпадения в генах — вместо этого сравнивали 3D-структуры устойчивых белков с белками, производимыми бактериями в кишечнике человека.

Результат? Исследователям удалось выявить более 6000 генов, способных сопротивляться антибиотикам. При этом многие из них ранее никогда не встречались в патогенных бактериях.

Насколько это опасно

Успокаивает тот факт, что большинство найденных генов содержатся в нейтральных для организма бактериях. Однако есть важный нюанс. При приеме антибиотиков может произойти "передача" этих генов опасным микробам. А это уже напрямую угрожает эффективности привычной антибактериальной терапии.

"Большинство кишечных бактерий безопасны, но некоторые могут вызывать инфекции у пациентов в больницах. Сравнив структуры белков, мы нашли тысячи новых устойчивых к антибиотикам генов", — рассказывает Ван Шайк.

Что дальше

Открытие дает ученым мощный инструмент для более точного мониторинга и предсказания распространения антибиотикорезистентности. Это критически важно для сохранения действенности лечения инфекций в будущем.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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