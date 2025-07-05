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Пустыня Атакама: дождь, который уничтожил жизнь! Научные открытия под угрозой?

Убивающая вода: что узнали ученые из трагедии в пустыне Атакама?
2:14
Наука

Пустыня Атакама в Чили считается одним из самых сухих мест на планете. Здесь не было серьёзных осадков более 500 лет, а климат оставался неизменным миллионы лет. Однако именно резкий приход воды стал причиной гибели тех, кто лучше всего был адаптирован к жизни в этих условиях.

засуха
Фото: https://commons.wikimedia.org by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
засуха

Дождь, которого никто не ждал

В 2015 году, а затем в 2017-м, Атакаму внезапно залили дожди. Событие казалось благом, но всё обернулось трагедией. Уникальные микроорганизмы, которые выживали в условиях практически полного отсутствия влаги, не справились с водной атакой.

После ливней в почве осталось всего 13-25% от прежнего биоразнообразия. В лагунах, где раньше обитали 16 видов микробов, обнаружили лишь 2-4. Эти цифры ошеломили исследователей.

"Наши результаты впервые показывают, что внезапное появление большого количества воды в микроорганизмах, отлично адаптированных для извлечения минимальной влаги в самых засушливых условиях, влечет за собой их гибель от осмотического шока", — рассказал Альберто Фейрен из Корнеллского университета.

Почему вода оказалась смертельной

Осмотический шок — главный убийца. Он возникает, когда концентрация растворённых веществ в окружающей жидкости резко меняется, что нарушает баланс внутри клеток. Вода буквально "врывается" в клетку или уходит из неё, вызывая смертельный стресс.

Печальный урок и надежда

Парадоксально, но эта катастрофа даёт ключ к будущим открытиям. Пустыня Атакама - аналог Марса, и изучение её экосистем помогает моделировать возможные сценарии внеземной жизни.

"Наше исследование Атакамы позволяет предположить, что новое появление жидкой воды на Марсе могло способствовать исчезновению жизни на планете, если она там, конечно, когда-либо существовала", — добавил Фейрен.

Вода — символ жизни. Но даже она, в избытке и не вовремя, может стать разрушительной.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό - маленький и βίος - жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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