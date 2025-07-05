Почему ваша собака может страдать от диареи: шесть пород на грани паники

Рейтинг самых уязвимых пород собак к диарее: какие псы в зоне риска?

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждая двенадцатая собака в Великобритании хотя бы раз в год оказывается у ветеринара из-за диареи. Звучит тревожно? Это одно из самых частых и, к счастью, обычно неопасных недомоганий у домашних псов.

Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Исследователи проанализировали данные о двух миллионах пациентов ветеринарных клиник за 2019 год, чтобы выяснить: какие породы собак особенно склонны к острым кишечным расстройствам. Результаты оказались неожиданными.

Шесть пород, которым не везёт с пищеварением

После тщательной статистической обработки данных, с поправками на внешние факторы, выделили шесть пород, чаще других страдающих от диареи. Причём они проигрывают даже метисам, которые выступали в качестве контрольной группы. В этот список попали:

Мальтийская болонка.

Карликовый пудель.

Кокапу (гибрид кокер-спаниеля и пуделя).

Кавапу (помесь кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и пуделя).

Йоркширский терьер.

Немецкая овчарка.

Есть и счастливчики

На другом конце списка — джек-рассел-терьеры и чихуахуа. У них, наоборот, риск подобных проблем оказался значительно ниже. Учёные полагают, что дело может быть не только в физиологических особенностях. Рацион, физическая активность и даже склонность хозяев обращаться за помощью к ветеринару — всё это тоже играет роль.

"Столкнуться с неудержимым поносом у своей собаки опасается любой владелец, но результаты исследования подтвердили, что это очень распространённое явление у псов. Хозяевам не стоит паниковать: независимо от выраженности диареи большинство животных выздоравливают в течение нескольких дней после ветеринарного лечения", — отмечают авторы исследования.

Стареют ли метисы позже

К слову, в другом исследовании, учёные из Великобритании и Венгрии определили, с какого возраста собак считают пожилыми. Оказалось, представители мелких пород, включая джек-рассел-терьеров, в среднем стареют позже крупных сородичей. А дизайнерские гибриды, вопреки стереотипам, не отличаются лучшим здоровьем — ветеринары это тоже подтвердили.

Уточнения

Диаре́я (др.-греч. διά-ρροια - поно́с от др.-греч. δια-ρρέω - течь сквозь или через, протекать), народное название — поно́с - патологическое состояние, при котором у больного наблюдается учащённая (более 2 раз в сутки) дефекация, при этом стул становится водянистым.

