Пугающий подъём: Санкт-Петербург готовится к наводнению 4 июля — что говорит климатолог?

Предполагаемое наводнение в Санкт-Петербурге 4 июля не должно вызвать серьезных опасений, как утверждает руководитель климатологической лаборатории Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Владимир Семенов.
По его мнению, защитные гидротехнические сооружения гарантируют безопасность города.
Эксперт подчеркивает, что подобные подъемы воды более типичны для осеннего времени года. Однако, с момента ввода в эксплуатацию дамбы, значительных проблем с наводнениями в городе не наблюдается.
"Я не вижу никаких серьезных последствий. Ну и обычно все-таки такие сильные нагоны, они происходят в осенний период, когда наиболее сильная атмосферная активность, ветры сильные дуют. Сейчас все-таки проблема не такая острая. Я не жду никаких катастрофических последствий. Все уже зарегулировано дамбой, поэтому нет угроз и рисков", — заявил Семенов изданию "Абзац".
Специалист объяснил, что наводнения в Санкт-Петербурге обусловлены нагонными явлениями, когда сильный ветер вызывает подъем уровня воды.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что 4 июля город, возможно, столкнется с необычным для этого месяца наводнением. В своем Telegram-канале он отметил, что подобное явление последний раз наблюдалось более века назад. Ожидается, что уровень воды может подняться до 170-190 см.
В июне сильные ливни вызвали затопление улиц Сочи, что привело к перебоям в электроснабжении и затруднениям в передвижении.
По словам руководителя турагентства и тревел-блогера Наталии Ансталь, начало лета в Сочи обычно характеризуется сезоном дождей и гроз, а температура морской воды еще недостаточно комфортна для купания. Поэтому туристам рекомендуется посещать этот регион в июле или августе.
Да́мба (от нидерл. dam) — гидротехническое сооружение, представляющее собой грунтовую насыпь трапецеидального сечения для регулирования водных потоков, иногда для защиты от снежных лавин и т. п. Верхняя часть дамбы может использоваться для дорог и других коммуникаций.
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