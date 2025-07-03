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Пугающий подъём: Санкт-Петербург готовится к наводнению 4 июля — что говорит климатолог?

Необычные климатические явления: Петербург столкнётся с наводнением?
2:04
Наука

Предполагаемое наводнение в Санкт-Петербурге 4 июля не должно вызвать серьезных опасений, как утверждает руководитель климатологической лаборатории Института физики атмосферы им. А. М. Обухова Владимир Семенов.

Последствия наводнения в городе
Фото: pixabay.com by Pixabay, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Последствия наводнения в городе

По его мнению, защитные гидротехнические сооружения гарантируют безопасность города.

Эксперт подчеркивает, что подобные подъемы воды более типичны для осеннего времени года. Однако, с момента ввода в эксплуатацию дамбы, значительных проблем с наводнениями в городе не наблюдается.

"Я не вижу никаких серьезных последствий. Ну и обычно все-таки такие сильные нагоны, они происходят в осенний период, когда наиболее сильная атмосферная активность, ветры сильные дуют. Сейчас все-таки проблема не такая острая. Я не жду никаких катастрофических последствий. Все уже зарегулировано дамбой, поэтому нет угроз и рисков", — заявил Семенов изданию "Абзац".

Специалист объяснил, что наводнения в Санкт-Петербурге обусловлены нагонными явлениями, когда сильный ветер вызывает подъем уровня воды.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что 4 июля город, возможно, столкнется с необычным для этого месяца наводнением. В своем Telegram-канале он отметил, что подобное явление последний раз наблюдалось более века назад. Ожидается, что уровень воды может подняться до 170-190 см.

В июне сильные ливни вызвали затопление улиц Сочи, что привело к перебоям в электроснабжении и затруднениям в передвижении.

По словам руководителя турагентства и тревел-блогера Наталии Ансталь, начало лета в Сочи обычно характеризуется сезоном дождей и гроз, а температура морской воды еще недостаточно комфортна для купания. Поэтому туристам рекомендуется посещать этот регион в июле или августе.

Уточнения

Да́мба (от нидерл. dam) — гидротехническое сооружение, представляющее собой грунтовую насыпь трапецеидального сечения для регулирования водных потоков, иногда для защиты от снежных лавин и т. п. Верхняя часть дамбы может использоваться для дорог и других коммуникаций.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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