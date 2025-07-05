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Череп как у неандертальца: неожиданное объяснение головных болей

Неандертальцы и головные боли: неожиданные научные выводы
3:08
Наука

Почему у некоторых людей часто болит голова? Ответ может скрываться не в образе жизни, а в далеком прошлом. Новые исследования показывают, что форма черепа — в частности, сходство с неандертальским черепом — может играть ключевую роль в развитии болезненного состояния, известного как мальформация Арнольда — Киари. Это редкое, но серьёзное отклонение влияет на мозг и нервную систему и, как выясняется, может быть эволюционным наследием.

неандерталец
Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
неандерталец

Череп Киари и неандертальцы: опасное сходство

У людей с таким пороком развития нижняя часть мозга оказывается зажатой в результате формы черепа, что вызывает сильные головные боли, проблемы с координацией и другими неврологическими функциями. Нейрохирург Ивенс Барбоза Фернандес первым предположил, что череп таких пациентов напоминает черепа неандертальцев. В 2013 году он выдвинул гипотезу: определённая форма основания черепа — возможно, унаследована от древних предков.

Современные методы подтверждают древнюю гипотезу

Спустя годы, группа ученых под руководством Кимберли Пломп провела детальное 3D-моделирование черепов пациентов с пороком Киари и людей без него. Исследование показало: у людей с этой аномалией наблюдается меньшая затылочная кость и большее сдавливание мозжечка — именно тот эффект, который вызывает головные боли и другие симптомы.

Далее команда пошла ещё дальше — они сравнили черепа современных людей с образцами древних гоминид: неандертальцев, Homo erectus, гейдельбергских людей и древних Homo sapiens. Результат удивил: основа черепа неандертальцев оказалась на удивление схожа с формой черепа у людей с мальформацией Арнольда - Киари.

ДНК и будущее исследований

Теперь ученые планируют подтвердить свои выводы генетически. Они намерены проанализировать ДНК пациентов с Киари на наличие неандертальских генов. Если гипотеза подтвердится, это будет не просто научная сенсация — это может изменить подход к диагностике и лечению пороков развития мозга.

Киари — не единый диагноз

Важно понимать, что существует несколько типов мальформации Арнольда - Киари. Упомянутая форма, связанная с неандертальским черепом, соответствует типу I — самой распространенной и сравнительно безопасной. Однако типы II, III и IV имеют иные причины. Тип II связан с расщеплением позвоночника, а типы III и IV — крайне редки и могут быть несовместимы с жизнью.

Таким образом, головная боль может быть не просто симптомом усталости или стресса. В отдельных случаях она — эхо далекого прошлого, след генетического наследия от вымерших видов. Мы, возможно, до сих пор носим в себе неандертальский череп — и он, как оказывается, может болеть.

Уточнения

Мальформация Арнольда — Киари — опущение миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие со сдавливанием продолговатого мозга. В тяжелых случаях (мальформация Киари 2) отмечаются также гидроцефалия, сирингомиелия и менингомиелоцеле.

Гейдельбе́ргский челове́к (лат. Homo heidelbergensis) — ископаемый вид людей, промежуточный вид в эволюции человека. Современными исследователями признаётся отдельным видом людей, обитавшим в Европе и Африке 800—130 тыс. лет назад.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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