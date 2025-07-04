Смерть принца и проклятие фараонов: загадочное исчезновения наследницы

Дочь Нефертити, супруга Тутанхамона и героиня исчезнувшего письма

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Имя Меритатон, дочери знаменитой царицы Нефертити и фараона-реформатора Эхнатона, стало символом исторической тайны и предметом споров ученых.

Фото: commons.wikimedia by Richard Mortel from Riyadh, Saudi Arabia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Эхнатон, Нефертити и три дочери под сенью Атона; XVIII династия

Её биография полна недомолвок, легенд и пересечений с самыми загадочными эпизодами древнеегипетской истории. Некоторые исследователи связывают её с исчезновением искажённых династических записей.

Царская кровь и спорное родство

Меритатон родилась в золотую эпоху правления Эхнатона, когда религиозная и культурная жизнь Египта претерпевала грандиозные перемены. Её мать — легендарная Нефертити, ставшая иконой красоты и власти. По предположениям, она могла быть связана со своим сводным братом, фараоном Тутанхамоном, что придает истории особую интригу.

Манефон — египетский жрец и историк — ошибочно отождествил её с фигурами Моисея и Рамзеса II. Такое смешение возникло из-за попыток фараона Хоремхеба вычеркнуть имена предшественников, включая Эхнатона, из царских списков.

Религиозная революция Эхнатона

Отец Меритатон, сменив имя Аменхотеп IV на Эхнатон, стал инициатором религиозной революции. Он возвысил культ Атона — солнечного диска, символа творца, отказавшись от традиционного многобожия. Его стремление к единобожию разделяли немногие, но последствия оказались масштабными.

Отчуждение знати, кризис верований и внутреннее недовольство поставили страну на грань раскола. Некоторые ученые считают, что Эхнатон стал первым в истории монотеистом, что сделало его фигуру по-настоящему уникальной.

Письмо отчаяния и гибель принца

Один из самых загадочных эпизодов, связанных с Меритатон, — так называемое "дело Заннанзы". Согласно хеттским хроникам, египетская царица (возможно, именно Меритатон) написала письмо хеттскому царю Суппилулиуме, умоляя выслать принца, чтобы тот стал её мужем.

Она утверждала, что её супруг умер и у неё нет сына, достойного престола. В ответ хетты отправили принца Заннанзу, но по дороге он погиб при загадочных обстоятельствах. Это событие спровоцировало конфликт между двумя великими державами — Египтом и Хеттским царством.

Тайна исчезновения

После этих драматических событий имя Меритатон исчезает из всех летописей. Где и как закончилась её жизнь — остаётся неизвестным. Существует множество версий: одни полагают, что она была убита в политической борьбе, другие — что скрылась под чужим именем или погибла в изгнании. Как бы там ни было, её исчезновение стало финальной точкой в череде трагедий, связанных с религиозной реформой и династическими потрясениями.

Меритатон — это не просто дочь фараона, а символ эпохи перемен, борьбы за власть и трагических судеб. Её история напоминает, как быстро слава может смениться забвением — даже если ты рождена в короне.

Уточнения

Меритатон (егип. Mr.jt-Jtn — «Возлюбленная Атоном») — древнеегипетская царица XVIII династии, главная жена фараона Сменхкары (возможный брат или сын Эхнатона), старшая из шести дочерей фараона Эхнатона и Нефертити. Предположительно, может соотноситься с правителем Нефернефруатон.



Заннанза (Цаннанца, Цаннанцас; умер в ок. 1324 года до н. э.) — хеттский царевич, сын правителя Суппилулиумы I. Несостоявшийся фараон Древнего Египта (после смерти Тутанхамона), чья смерть усугубила хеттско-египетские отношения, привела к военному конфликту. Это одно из самых необычных и противоречивых событий в древней ближневосточной истории.

