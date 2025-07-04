Неожиданная находка в озере: уровень металла в 80 раз выше нормы

Необычная находка в глубинах Портлубола

2:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Озеро Портлубол, спрятанное в суровых просторах Заполярья, стало неожиданным источником сенсации. Исследователи обнаружили здесь аномально высокие концентрации молибдена — до 137,1 мг/кг в глубоких слоях донных отложений. Для сравнения: в соседней Карелии фоновый уровень этого металла не превышает 1,6 мг/кг. Разница — в десятки раз.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Soumit ban, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Озёрные отложения

Такой показатель не мог остаться незамеченным. Учёные Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН совместно с Мурманским морским биологическим институтом начали детальное исследование геохимии этого уникального водоёма.

Почему именно Портлубол

Озеро расположено в северной части Кольского полуострова — в нескольких километрах от уранового рудопроявления, хорошо известного геологам. Именно эта близость может объяснить загадочные концентрации: в гранитных породах поблизости уже фиксировались уровни молибдена до 600 мг/кг.

Впрочем, и это ещё не всё. В отложениях Портлубола нашли не только молибден, но и уран, кадмий, цинк, таллий, торий и редкоземельные металлы. Комплексная геохимическая аномалия на фоне относительно нетронутого ландшафта заставляет задуматься о происхождении этих элементов.

Антропогенное влияние или природная загадка

Высокие концентрации обнаружены в более древних, глубоких слоях. Это означает, что промышленная деятельность здесь ни при чём — перед нами природный феномен. Ученые считают, что минерализация связана с составом местных пород и процессами выветривания.

"Выявлено, что отложения озера обогащены такими элементами, как молибден, уран, редкоземельные металлы, кадмий, таллий, цинк и торий. Особенно явной является геохимическая аномалия молибдена, концентрации которого варьируются от 62,3 до 137 мг/кг”, — сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Зачем это нужно изучать

Исследование проводится в рамках гранта Российского научного фонда. В ближайших планах — выяснить, как именно формируются такие аномалии и влияют ли они на живые организмы озера. Ведь, несмотря на удалённость региона, его экологическое состояние может многое рассказать об истории земной коры и возможных ресурсах недр.

Уточнения

Молибде́н (химический символ — Mo, от лат. Molybdaenum) — химический элемент 6-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы шестой группы, VIB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 42.

