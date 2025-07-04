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Тепловой удар: 5 простых правил, чтобы сохранить здоровье вашего ребенка

Летняя безопасная жара: защитите своего ребенка с помощью этих рекомендаций
Наука

Когда термометры зашкаливают, взрослые могут найти тень или включить кондиционер. А дети? Они ещё не умеют правильно реагировать на перегрев. Именно поэтому жара для них — особенно в раннем возрасте — представляет реальную угрозу: от обезвоживания до теплового удара.

Кондиционер
Фото: Designed be Freepik by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кондиционер

С этим предупреждением выступила Итальянская ассоциация педиатров (SIP), напомнив родителям о пяти простых правилах, которые помогут пережить жаркие дни без вреда для здоровья.

Рекомендации, как защитить ребёнка от жары

Прячемся в тень и дома

В период с 11:00 до 17:00 — лучшее место для ребёнка дома или в тени. Прогулки и активные игры стоит отложить на утро или вечер. Дети должны понимать, что в жару важнее прохлада, чем весёлые игры на солнце.

Вода — даже если не просит

Малыши не всегда чувствуют или выражают жажду. Родители должны предлагать воду регулярно. Грудничков в жаркие дни чаще прикладывают к груди — грудное молоко прекрасно утоляет жажду и восполняет влагу. Сладкие и газированные напитки — под строгим запретом.

Еда — лёгкая и яркая

Летом рацион детей должен включать побольше фруктов и овощей. Они не только насыщают, но и помогают восполнить соли и жидкости. Исключаем жирные блюда и тяжёлую пищу. И да, мороженое допустимо, но не каждый день.

Кондиционер — с умом

Да, использовать можно, но с оглядкой: оптимальная температура — 24-25°C. Избегаем резких перепадов. В машине — слегка приоткрытые окна и умеренное охлаждение, чтобы воздух не стал слишком сухим.

Одежда — только натуральная и свободная

Лён и хлопок — лучшие друзья летом. Светлые, свободные вещи — обязательны. Никаких синтетических и обтягивающих нарядов. На пляже — панамка, лучше соломенная и с вентиляцией.

"Даже короткое пребывание на солнце может стать опасным для маленьких детей — особенно в периоды сильной жары”, — предупреждает Рино Агостиньяни, президент SIP. — "Важно вовремя принять простые, но эффективные меры”.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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