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Как время может двигаться в обе стороны? Невероятное открытие ученых

Как Вселенная начала с низкой энтропией: новая теория времени
2:34
Наука

Что такое время и откуда оно берётся? Этот древний вопрос вновь оказался в центре научных дискуссий. Современные физики и философы начинают пересматривать классические представления о происхождении времени, особенно о том, почему оно движется только в одном направлении — от прошлого к будущему.

Часы
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Традиционно считается, что время "течёт" от низкоэнтропийного состояния к высокоэнтропийному, то есть от упорядоченности к беспорядку. Энтропия — мера хаоса в системе — позволяет понять, почему события развиваются в определённой последовательности. Однако в микромире, на уровне квантовой механики, законы природы обратимы: время там не имеет предпочтительного направления. Это порождает противоречие между макро- и микромиром, известное как "проблема стрелы времени".

Одним из способов объяснить это противоречие была так называемая гипотеза прошлого: предположение, что Вселенная началась с необычно низким уровнем энтропии. Но почему она была такой? Почему Вселенная стартовала в таком упорядоченном состоянии? Ответов нет.

Новое исследование предлагает альтернативу. Упрощённая модель показывает, что время может возникать "само собой" — как результат постоянного расширения пространства, даже без особого начального состояния. Причём такая модель допускает две стрелы времени, расходящиеся в разные стороны от некоей центральной точки — возможно, большого взрыва. Идея не нова, но теперь она получила строгое математическое описание.

Философ Дэвид Альберт предлагает осторожный подход: мы не должны исходить из того, каким "должно быть" прошлое, а ориентироваться на эмпирические наблюдения. Он поддерживает отказ от гипотезы прошлого, если это обосновано фактами, а не теоретическими симпатиями.

Исследователи подчёркивают, что наблюдение энтропии в лаборатории и понимание устройства всей Вселенной — совершенно разные вещи. Любая экстраполяция требует предельной аккуратности. Тем не менее, новые подходы к решению "временного парадокса" открывают интересные перспективы.

Если окажется возможным описать Вселенную без гипотезы прошлого, это может переопределить наше понимание времени, причинности и начала всего существующего. Ведь, возможно, у времени — нет одного начала. А есть лишь разные направления движения — в обе стороны.

Уточнения

Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.

Энтропи́я (от др.-греч. ἐν «в» + τροπή «обращение; превращение») — широко используемый в естественных и точных науках термин (впервые введён в рамках термодинамики как функция состояния термодинамической системы), обозначающий меру необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии (потому что не всю энергию системы можно использовать для превращения в какую-нибудь полезную работу).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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