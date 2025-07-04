Ваш холодильник в опасности: избегайте этих продуктов в жару, чтобы не отравиться

10 золотых правил хранения еды, чтобы избежать отравлений в летние месяцы

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда столбик термометра поднимается выше нормы, меняется не только самочувствие, но и… содержимое холодильника. Высокие температуры — главный враг свежести продуктов. Именно летом чаще всего случаются пищевые отравления.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Холодильник

Как предупреждает Иститут здравоохранения Италии, жара нарушает цепочку холодного хранения: даже йогурт или фрукты, оставленные ненадолго без холодильника, могут привести к неприятным последствиям. Особенно это касается поездок на природу, пикников и поездок на море.

"Летом особенно важно сохранять цепочку холода — это критично для здоровья и сохранения питательных свойств продуктов", — подчёркивает Лаура России, руководитель направления "Питание и здоровье".

Что и как стоит есть в жару

Чтобы поддерживать водный и минеральный баланс, рацион должен быть лёгким и насыщенным влагой:

Минимум 2 литра воды в день — даже без ощущения жажды.

Побольше фруктов: арбузы, дыни, огурцы, кабачки.

Овощные салаты, супы-пюре, холодные закуски.

Простые фруктовые смузи и свежевыжатые соки.

Избегайте жирной, жареной и тяжёлой пищи. Идеальные летние сочетания — паста с овощами, рис с зеленью, рыба или белое мясо с гарниром из овощей, яйца в паре с салатами. Полноценное, но не перегруженное меню.

Десерты и перекусы без вреда

Даже мороженое — не под запретом. Главное, чтобы порция была небольшой и без лишних добавок: минимум шоколада, глазури и орехов. Сухофрукты и орехи — отличная альтернатива сладкому, если соблюдать норму (до 30 г в день). Отдавайте предпочтение несолёным и без сахара.

Чего точно стоит избегать

Алкоголь и сладкие напитки — обезвоживают организм.

Тяжёлые многокомпонентные обеды, особенно в путешествиях.

Хранение скоропортящихся продуктов вне холодильника.

Уточнения

Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

