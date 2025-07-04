Ваш холодильник в опасности: избегайте этих продуктов в жару, чтобы не отравиться

Когда столбик термометра поднимается выше нормы, меняется не только самочувствие, но и… содержимое холодильника. Высокие температуры — главный враг свежести продуктов. Именно летом чаще всего случаются пищевые отравления.
Как предупреждает Иститут здравоохранения Италии, жара нарушает цепочку холодного хранения: даже йогурт или фрукты, оставленные ненадолго без холодильника, могут привести к неприятным последствиям. Особенно это касается поездок на природу, пикников и поездок на море.
"Летом особенно важно сохранять цепочку холода — это критично для здоровья и сохранения питательных свойств продуктов", — подчёркивает Лаура России, руководитель направления "Питание и здоровье".
Чтобы поддерживать водный и минеральный баланс, рацион должен быть лёгким и насыщенным влагой:
Избегайте жирной, жареной и тяжёлой пищи. Идеальные летние сочетания — паста с овощами, рис с зеленью, рыба или белое мясо с гарниром из овощей, яйца в паре с салатами. Полноценное, но не перегруженное меню.
Даже мороженое — не под запретом. Главное, чтобы порция была небольшой и без лишних добавок: минимум шоколада, глазури и орехов. Сухофрукты и орехи — отличная альтернатива сладкому, если соблюдать норму (до 30 г в день). Отдавайте предпочтение несолёным и без сахара.
Жара - состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.
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