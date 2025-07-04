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Косатки удивляют учёных: как хищники дарят добычу людям, и что это значит?

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3:21
Наука

Косатки, считающиеся одними из самых интеллектуальных морских животных, удивляют учёных не только сложной социальной структурой, но и неожиданной добротой — в буквальном смысле.

косатка
Фото: commons.wikimedia by Pattymooney, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
косатка

В последние годы исследователи задокументировали случаи, когда эти хищники приносили людям добычу: от рыбы и скатов до морских птиц и детёнышей тюленей.

Один из первых таких случаев был зафиксирован в 2015 году морским биологом Джаредом Тауэрсом. Косатки по кличке Akela и Quiver подарили ему мёртвых птиц, явно без признаков агрессии. Позже, в 2018 году, молодая самка принесла Тауэрсу детёныша морского котика — возможно, как жест взаимодействия или демонстрацию социальной связи.

Поступившись научной скромностью, Тауэрс начал изучать этот феномен глубже. Он опросил коллег и натуралистов, работающих в разных частях света. В результате он собрал данные о 32 подобных случаях, зафиксированных с 2004 по 2024 год. Косатки предлагали людям 18 различных видов добычи, включая не только типичную морскую живность вроде скатов и медуз, но и морские водоросли, что может свидетельствовать о символической или "практической" коммуникации.

Эти случаи были зарегистрированы в разных регионах: от Канады до Норвегии и Новой Зеландии, где особенно известна косатка по прозвищу Фанки Манки, также замеченная в подобном поведении. Такие действия заставили учёных задуматься: является ли это проявлением альтруизма, изучения или осознанного межвидового общения?

Косатки живут в сложных и сплочённых сообществах, где делиться добычей — обычная практика. Но перенос этого поведения на межвидовое взаимодействие указывает на наличие обобщённого альтруизма, то есть способности помогать не только сородичам, но и представителям других видов без немедленной выгоды.

Некоторые исследователи считают, что косатки обладают развитыми когнитивными способностями, включая теорию разума — понимание того, что у других существ есть собственные мысли и желания. Подобное поведение может быть не просто игрой или случайностью, а целенаправленным актом социального взаимодействия, особенно в контексте длительного наблюдения за людьми и их реакциями.

Важно также учитывать, что у косаток нередко бывает избыток добычи — особенно у охотящихся в группе особей. Такой "излишек" может использоваться для игры, обучения или даже попыток наладить контакт. Как и у людей, у косаток развита любознательность — они стремятся уменьшить неопределённость, изучая поведение других существ, в том числе человека.

Таким образом, акты дарения добычи людьми со стороны косаток могут быть не просто случайностью, а проявлением высокой социальной чувствительности и попыткой межвидовой коммуникации. Исследователи продолжают собирать и анализировать данные, чтобы понять, что движет этими морскими млекопитающими — эмпатия, интеллект, или нечто большее, что только предстоит расшифровать.

Уточнения

Коса́тка (лат  Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов. Единственный современный представитель рода косаток.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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