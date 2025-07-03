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Шокирующее открытие: Великая пирамида строилась не рабами, а квалифицированными рабочими — вот что нашли археологи!

Квалифицированные рабочие, а не рабы: сенсационные находки археологов в Египте
1:59
Наука

Недавние археологические изыскания внутри Великой пирамиды в Гизе (Египет), привели к обнаружению древних надписей, которые, по мнению ученых, подтверждают исторические сведения о строителях этого величественного сооружения, возведенного около 4500 лет назад.

Пирамиды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирамиды

В отличие от распространенного мнения, укоренившегося благодаря древнегреческим источникам, утверждавшим, что пирамиду строили 100 000 рабов, работавших посменно, новые находки предлагают иную интерпретацию. Результаты исследований указывают на то, что пирамида была возведена квалифицированными рабочими, получавшими за свой труд оплату и трудившимися непрерывно, с одним выходным днем каждые десять дней.

Египтолог Захи Хавасс вместе со своей командой, используя современные методы визуализации, изучил ряд узких помещений над Царской камерой и обнаружил ранее неизвестные знаки, оставленные строительными бригадами, датируемые XIII веком до нашей эры. 

Кроме того, к югу от пирамиды были найдены гробницы, ставшие местом упокоения квалифицированных рабочих. В захоронениях были обнаружены статуи, изображающие людей, поднимающих камни, а также 21 иероглифический титул, в том числе "надзиратель за стороной пирамиды" и "ремесленник".

Доктор Хавасс подчеркнул, что эти открытия свидетельствуют о том, что строители не были рабами, поскольку рабам не предоставлялась бы честь быть похороненными вблизи пирамиды и готовить себе гробницы, как это делали "первые лица".

Новые находки также проливают свет на методы строительства пирамиды. Выяснилось, что известняк доставлялся из карьера, расположенного всего в 300 метрах от места строительства, по насыпи из щебня и глины, согласно dailymail.

Уточнения

Щебень (в просторечии — щебёнка) — неорганический, неокатанный, сыпучий материал с зёрнами диаметром от 1 до 10 сантиметров.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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