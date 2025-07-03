Необычная находка в Свердловской области: насколько опасен американский сигнальный рак

Как тёплые воды стали притягательными для пришельца из-за океана — американского сигнального рака

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

В Свердловской области зафиксирован факт обнаружения американского сигнального рака. "Заокеанские пришельцы" прижились в районе, куда сбрасываются теплые воды Среднеуральской ГРЭС.

Фото: ru.wikipedia.org by David Perez is licensed under Free More info американский сигнальный рак

Ранее этот вид уже наблюдали в Калининградской и Ленинградской областях.

Иван Марин, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, в интервью Pravda. Ru сообщил о том, что американский сигнальный рак поедает все, что найдется в иле и таким образом влиять на экосистему.

"Экосистема в целом может пострадать из-за "прессинга": эти "североамериканцы" всеядны, в отличие от "местных" раков [примеч.ред.: широкопалого и тонкопалого]. Тонкопалый рак довольно крупный, агрессивный, как говорится, от встречи с ним ничего хорошего", — отметил эксперт.

Однако ограничивающим фактором для теплолюбивого сигнального рака остается все же температура: холодные зимы не для него.

В Калининградской области, где обитают уже четыре вида таких раков, климат теплее, и американские "пришельцы" могут размножаться, тогда как в Свердловской области они, скорее всего, и не выживут из-за холодов.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.



