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Необычная находка в Свердловской области: насколько опасен американский сигнальный рак

Как тёплые воды стали притягательными для пришельца из-за океана — американского сигнального рака
1:17
Наука

В Свердловской области зафиксирован факт обнаружения американского сигнального рака. "Заокеанские пришельцы" прижились в районе, куда сбрасываются теплые воды Среднеуральской ГРЭС.

американский сигнальный рак
Фото: ru.wikipedia.org by David Perez is licensed under Free More info
американский сигнальный рак

Ранее этот вид уже наблюдали в Калининградской и Ленинградской областях.

Иван Марин, старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, в интервью Pravda. Ru сообщил о том, что американский сигнальный рак поедает все, что найдется в иле и таким образом влиять на экосистему.

"Экосистема в целом может пострадать из-за "прессинга": эти "североамериканцы" всеядны, в отличие от "местных" раков [примеч.ред.: широкопалого и тонкопалого]. Тонкопалый рак довольно крупный, агрессивный, как говорится, от встречи с ним ничего хорошего", — отметил эксперт.

Однако ограничивающим фактором для теплолюбивого сигнального рака остается все же температура: холодные зимы не для него.

В Калининградской области, где обитают уже четыре вида таких раков, климат теплее, и американские "пришельцы" могут размножаться, тогда как в Свердловской области они, скорее всего, и не выживут из-за холодов.

Уточнения

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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