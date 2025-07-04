Коровы и конопля: что скрывает молоко после эксперимента?

Что скрывает молоко от коров, которых кормили конопляными отходами?

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли кормить коров отходами от переработки конопли и не бояться за безопасность молока? Американские учёные решили это выяснить на практике — и результаты получились весьма любопытными.

Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корова на пастбище

Конопля — не только наркотик

После извлечения каннабиноидов из технической конопли остаётся отработанная биомасса. В ней полно питательных веществ, но использовать её в кормах запрещено — из-за риска попадания тетрагидроканнабинола (ТГК) в продукты животноводства.

Однако в США, где с 2018 года разрешено выращивание конопли как сельхозкультуры, специалисты пытаются найти способ безопасного применения этих отходов. Ведь переработка оставляет тонны ценного материала, который мог бы принести экономическую выгоду.

Исследование на практике

Доцент Массимо Бионаз из Университета штата Орегон и его коллеги провели эксперимент: 18 коров джерсейской породы поделили на две группы. Первая получала рацион с 13% добавки из конопляных отходов, вторая — привычную люцерну. Через 28 дней всех перевели на одинаковое питание, чтобы оценить, как быстро организм коров очищается.

Что показали анализы

Оказалось, что:

В молоке оказывалось менее 1% каннабиноидов.

ТГК накапливался преимущественно в жировой ткани и обнаруживался даже спустя месяц после отмены добавки.

CBD и CBDA фиксировались в крови до 90 дней.

При употреблении молока во время эксперимента доза ТГК могла превышать безопасную норму.

Но главный вывод: спустя 12 дней после отмены подкормки ТГК полностью исчезал из молока. Это значит, что при грамотной паузе такой корм может быть безопасным.

Экономика плюс безопасность

Учёные считают: полученные данные — шаг к легализации конопляной биомассы в животноводстве. Это снизит отходы и откроет новые горизонты для фермеров.

Уточнения

Животново́дство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. Научной основой животноводства является зоотехния.

