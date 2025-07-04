Коровы и конопля: что скрывает молоко после эксперимента?

Можно ли кормить коров отходами от переработки конопли и не бояться за безопасность молока? Американские учёные решили это выяснить на практике — и результаты получились весьма любопытными.
После извлечения каннабиноидов из технической конопли остаётся отработанная биомасса. В ней полно питательных веществ, но использовать её в кормах запрещено — из-за риска попадания тетрагидроканнабинола (ТГК) в продукты животноводства.
Однако в США, где с 2018 года разрешено выращивание конопли как сельхозкультуры, специалисты пытаются найти способ безопасного применения этих отходов. Ведь переработка оставляет тонны ценного материала, который мог бы принести экономическую выгоду.
Доцент Массимо Бионаз из Университета штата Орегон и его коллеги провели эксперимент: 18 коров джерсейской породы поделили на две группы. Первая получала рацион с 13% добавки из конопляных отходов, вторая — привычную люцерну. Через 28 дней всех перевели на одинаковое питание, чтобы оценить, как быстро организм коров очищается.
Оказалось, что:
Но главный вывод: спустя 12 дней после отмены подкормки ТГК полностью исчезал из молока. Это значит, что при грамотной паузе такой корм может быть безопасным.
Учёные считают: полученные данные — шаг к легализации конопляной биомассы в животноводстве. Это снизит отходы и откроет новые горизонты для фермеров.
Животново́дство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных для производства животноводческих продуктов. Научной основой животноводства является зоотехния.
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