Галактика в форме бесконечности с тремя черными дырами: астрономы открыли удивительный секрет

Потрясающая находка: три сверхмассивные черные дыры в одной галактике

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Может ли галактика напоминать символ бесконечности? Астрономы уверены — да. Недавно они зафиксировали невероятное явление: объект ∞ galaxy, свет от которого шёл к нам целых восемь миллиардов лет, оказался не просто причудливой формой. Внутри — не одна, а сразу три сверхмассивные черные дыры.

Фото: Flickr by NASA Universe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Чёрная дыра

Столкновение, изменившее всё

Галактика, получившая свое условное название за сходство с "перевернутой восьмеркой", образовалась в результате редчайшего события — лобового столкновения двух дисковых галактик. Каждая в этом процессе сформировала кольцо, создавая вместе зрелищную структуру, которая поначалу напомнила ученым "глаза совы". Но новое открытие оказалось куда интереснее.

Две черные дыры? Нет, три

На первый взгляд, ∞ galaxy — это всего лишь пара галактических ядер, разделённых примерно 30 тысячами световых лет. В каждом ядре скрывается сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая окружающее вещество, что подтверждается ярким излучением в спектре. Но ученых поразило другое.

Между двумя ядрами обнаружена еще одна черная дыра. Сначала её приняли за одну из двух, просто смещённую в результате столкновения. Но более тщательный анализ показал: обе исходные дыры остались на своих местах, а значит, третья — действительно отдельный объект.

Рождение из газа: быстрый путь

Эта третья черная дыра, вероятно, не возникла привычным путем — не поглощала звезды и не накапливала массу медленно. Ученые считают, что она появилась внезапно, в результате прямого коллапса плотного сгустка межгалактического газа. Это объясняет, почему её вращение и движение окружающего вещества полностью совпадают.

Почему это открытие важно

Найденный объект подтверждает один из альтернативных сценариев образования сверхмассивных черных дыр. Он объясняет, как спустя всего несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва во Вселенной уже существовали массивные галактики с внушительными ядрами — слишком быстро, чтобы это произошло через обычное слияние звёзд.

Уточнения

Чёрная дыра́ - область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

