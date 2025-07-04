Ужасный секрет Красной планеты: почему жизнь на Марсе — это лишь фантазия?

Что, если сама природа Марса "запрограммирована" на гибель? Новое исследование американских ученых приводит к пугающему выводу: Красная планета будто стремится избавиться от воды и атмосферы — и делает это при любых условиях.
Специалисты Университета Чикаго проанализировали данные с марсоходов Curiosity и Perseverance и обнаружили залежи карбонатов в разных регионах планеты. Эти отложения — ключ к разгадке, почему Марс потерял пригодную для жизни среду.
"Мы долго не понимали, почему Земля осталась обитаемой, а Марс — нет. Теперь видно: формирование условий, пригодных для жизни на Марсе, — скорее редкое везение. Его геология буквально работает против жизни", — рассказал доцент Эдвин Кайт.
Учёные создали цифровую модель, отражающую взаимодействие атмосферы, литосферы и воды на Марсе в течение первого миллиарда лет. Разные сценарии с изменениями климата, орбиты и плотности атмосферы давали один и тот же результат: планета превращалась в пустыню.
Причина — уникальный геологический процесс. Вода вступает в реакцию с углекислым газом и образует карбонаты. Они оседают в почве, уменьшая парниковый эффект и делая атмосферу тоньше. Чем теплее климат, тем быстрее запускается этот механизм.
На Земле потери CO₂ компенсируются вулканами. Марсу такой баланс не был доступен: вулканическая активность у него в разы ниже. Каждый тёплый "всплеск" с озёрами и ручьями завершался тем, что атмосфера теряла углекислый газ — и наступало глобальное похолодание.
По мнению учёных, планета пережила несколько таких кругов — влажное потепление сменялось столетиями холода. Со временем Марс окончательно утратил воду и атмосферу, став тем, что мы видим сейчас: холодным, безжизненным и пыльным миром.
Карбона́ты - соли угольной кислоты (H2CO3), также (в органической химии) сложные эфиры угольной кислоты. Неорганические карбонаты подразделяются на средние, или просто карбонаты, содержащие анион СО32-, и кислые (гидрокарбонаты или бикарбонаты), содержащие анион НСО3-.
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