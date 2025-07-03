Неандертальцы знали, что делать: какие жировые запасы помогли им выжить

Секреты выживания неандертальцев: как их жировая фабрика спасала от белкового отравления

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Белковое отравление возникает, когда человек потребляет слишком много белка и недостаточно жиров или углеводов.

Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Древний человек

Неандертальцы, вероятно, были подвержены этому риску, так как их рацион в основном состоял из мяса.

Недавнее открытие "фабрики жира" предполагает, что гоминины начали интенсивнее использовать доступные ресурсы гораздо раньше, чем считалось ранее. Ранее самые ранние свидетельства такой интенсификации датировались 28 000 лет назад, что значительно позже вымирания неандертальцев.

Ученые нашли палеолитическую фабрику, изучая фрагменты останков 172 крупных животных, таких как лошади и олени, а также инструменты, сделанные неандертальцами. Анализ костей показал, что они сначала разбивали их, чтобы добраться до костного мозга, а затем варили, чтобы извлечь жир. Это позволяло им максимально увеличивать количество пищи и питательных веществ.

Неандертальцы, наши ближайшие вымершие родственники, существовали около 400 000 лет назад и вымерли примерно 34 000 лет назад. Их останки были впервые найдены в 19 веке, и многие археологические находки свидетельствуют о том, что они были довольно развитыми, создавая орудия труда и, возможно, произведения искусства.

Хотя известно, что неандертальцы в основном ели мясо, было мало информации о том, как они разделывали туши животных. Соавтор исследования Лутц Киндлер, отметил, что мы знаем об их охоте и потреблении мяса, но гораздо меньше о процессах, происходящих после охоты.

Археологи нашли 2000 фрагментов костей в Ноймарк-Норде, которые были измельчены для облегчения извлечения жира. Процесс дробления костей был трудоемким и указывал на наличие конкретной цели. Кости были сломаны в местах, где содержится больше всего жира, что подтверждает идею о том, что жир использовался в пищу.

Неандертальцы могли есть жир в периоды голодания, так как он является богатым источником калорий — в два раза больше, чем углеводы и белки.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

