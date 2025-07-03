Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ставки по депозитам снижаются: успейте воспользоваться выгодными предложениями!
Смузи вместо ужина — респект для вашего организма и качеству сна
Эмоциональное признание Кардашьян: секреты свадьбы Безоса, которой завидует весь Голливуд
Готовим морковный салат: сочетание свежести и остроты на вашей кухне
Почему хозяюшки кладут рулон туалетной бумаги в холодильник: секрет раскрыт
Топ-10 автомобилей Европы: кто стал лидером продаж в 2024 году?
Заправляйтесь с умом: уберите привычку налить полный бак — тайный риск, который обходится дорого
Холодный суп обманывает организм: как любимое летнее блюдо лишает вас пользы
Секрет кирпичей: как это простое решение изменит вашу теплицу

Неандертальцы знали, что делать: какие жировые запасы помогли им выжить

Секреты выживания неандертальцев: как их жировая фабрика спасала от белкового отравления
2:18
Наука

Белковое отравление возникает, когда человек потребляет слишком много белка и недостаточно жиров или углеводов.

Древний человек
Фото: greekreporter.com by Adam Fagen, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Древний человек

Неандертальцы, вероятно, были подвержены этому риску, так как их рацион в основном состоял из мяса.

Недавнее открытие "фабрики жира" предполагает, что гоминины начали интенсивнее использовать доступные ресурсы гораздо раньше, чем считалось ранее. Ранее самые ранние свидетельства такой интенсификации датировались 28 000 лет назад, что значительно позже вымирания неандертальцев.

Ученые нашли палеолитическую фабрику, изучая фрагменты останков 172 крупных животных, таких как лошади и олени, а также инструменты, сделанные неандертальцами. Анализ костей показал, что они сначала разбивали их, чтобы добраться до костного мозга, а затем варили, чтобы извлечь жир. Это позволяло им максимально увеличивать количество пищи и питательных веществ.

Неандертальцы, наши ближайшие вымершие родственники, существовали около 400 000 лет назад и вымерли примерно 34 000 лет назад. Их останки были впервые найдены в 19 веке, и многие археологические находки свидетельствуют о том, что они были довольно развитыми, создавая орудия труда и, возможно, произведения искусства.

Хотя известно, что неандертальцы в основном ели мясо, было мало информации о том, как они разделывали туши животных. Соавтор исследования Лутц Киндлер, отметил, что мы знаем об их охоте и потреблении мяса, но гораздо меньше о процессах, происходящих после охоты.

Археологи нашли 2000 фрагментов костей в Ноймарк-Норде, которые были измельчены для облегчения извлечения жира. Процесс дробления костей был трудоемким и указывал на наличие конкретной цели. Кости были сломаны в местах, где содержится больше всего жира, что подтверждает идею о том, что жир использовался в пищу.

Неандертальцы могли есть жир в периоды голодания, так как он является богатым источником калорий — в два раза больше, чем углеводы и белки.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Садоводство, цветоводство
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь Аудио 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки
Еда и рецепты
Рецепт, который обманет даже бабушку: огурцы за 24 часа — вкус, как после недели засолки Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Последние материалы
Пиппин и Франкенштейн: неожиданная дружба, завоевавшая популярность в социальных сетях
Эксперты уверены: курс доллара не сможет расти
Переход к ИИ: Intel ставит на литейное производство, а не на авточипы
8 ключевых правил для предотвращения глохнущего двигателя в дороге
Клещи обходят стороной: как сделать спрей из уксуса, который реально работает
Близко к Портофино: чем удивит Камольи на Итальянской Ривьере?
Секретный ингредиент для идеальной булочки: как пудинг меняет выпечку
Частые ошибки при уходе за светлыми волосами: советы для блондинок
Почему чужой ЗОЖ вам не подходит: путь к здоровью не работает по универсальному плану
Теневой экран для помидоров: надежный щит от солнечного зноя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.