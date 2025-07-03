Переход к ИИ: Intel ставит на литейное производство, а не на авточипы

Компания Intel решила закрыть своё подразделение по производству автомобильных чипов и сократить соответствующий персонал.
Это решение связано с перераспределением ресурсов в пользу более приоритетных направлений, таких как литейное производство, центры обработки данных и клиентские вычисления с поддержкой искусственного интеллекта.
Подразделение, занимающееся системами технического зрения и чипами для помощи водителю, не смогло конкурировать с более специализированными компаниями. Intel сообщила, что выполнит текущие контракты, но передаст свои разработки в области автономного вождения компании Mobileye, в которой у неё есть контрольный пакет акций.
Этот шаг принят в рамках усилий Intel по повышению рентабельности и оптимизации операций. Выручка литейного подразделения за первый квартал составила 4,7 миллиарда долларов, что превысило ожидания.
Также компания заключила партнtрские соглашения с производителями ПК, как HP, для продвижения ноутбуков с искусственным интеллектом и планирует в этом году поставить более 100 миллионов процессоров с поддержкой ИИ, пишет finance.yahoo.
Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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