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Переход к ИИ: Intel ставит на литейное производство, а не на авточипы

1:16
Наука

Компания Intel решила закрыть своё подразделение по производству автомобильных чипов и сократить соответствующий персонал.

Интел
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Coolcaesar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Интел

Это решение связано с перераспределением ресурсов в пользу более приоритетных направлений, таких как литейное производство, центры обработки данных и клиентские вычисления с поддержкой искусственного интеллекта.

Подразделение, занимающееся системами технического зрения и чипами для помощи водителю, не смогло конкурировать с более специализированными компаниями. Intel сообщила, что выполнит текущие контракты, но передаст свои разработки в области автономного вождения компании Mobileye, в которой у неё есть контрольный пакет акций.

Этот шаг принят в рамках усилий Intel по повышению рентабельности и оптимизации операций. Выручка литейного подразделения за первый квартал составила 4,7 миллиарда долларов, что превысило ожидания.

Также компания заключила партнtрские соглашения с производителями ПК, как HP, для продвижения ноутбуков с искусственным интеллектом и планирует в этом году поставить более 100 миллионов процессоров с поддержкой ИИ, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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