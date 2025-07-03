Почему офиуры светятся? Уникальные способности морских звёзд удивляют

Секреты офиур: как это создание восстанавливает свои утраченные руки

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Бритвенные звезды, или офиуры, обладают множеством уникальных особенностей.

Фото: ru.wikipedia.org by Bernard Picton is licensed under Free More info офиуры

Многие из них биолюминесцентны и могут светиться голубым светом, а также имеют различные узоры и яркую окраску, в том числе красную, черную и оранжевую в тропиках. Их шипы делают их довольно эффектными.

Эти создания обладают способностью к регенерации, что позволяет им восстанавливаться после того, как рыбы и другие существа откусывают части щупалец. У офиур такая же радиальная симметрия и пять лучей, как у морских звезд, но их лучи тоньше и могут достигать до 60 см в длину.

Земное морское дно занимает огромную площадь и является домом для около 2000 видов офиур, половина из которых обитает на глубине более 200 метров. Например, Amphiura filiformis, которая роет норы у берегов Великобритании. Они невероятно многочисленны и играют важную роль в экосистеме, перемешивая отложения и насыщая их кислородом.

Когда офиуры поднимаются на поверхность, они вытягивают свои "руки", чтобы ловить частицы пищи. Автор стал первым учёным, который снял на замедленной камере процесс, как офиуры роют норы, и был поражён их организованностью и активностью.

Хотя офиуры питаются органическими частицами, включая фекалии и останки рыб, они уязвимы к загрязнению, так как застревают в донных отложениях и вынуждены их поглощать, пишет The Guardian.

Уточнения

Щупальца (лат. tentaculi) — подвижные выросты тела у представителей многих групп беспозвоночных животных и некоторых позвоночных.

