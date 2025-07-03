Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты уверены: курс доллара не сможет расти
Переход к ИИ: Intel ставит на литейное производство, а не на авточипы
8 ключевых правил для предотвращения глохнущего двигателя в дороге
Клещи обходят стороной: как сделать спрей из уксуса, который реально работает
Близко к Портофино: чем удивит Камольи на Итальянской Ривьере?
Секретный ингредиент для идеальной булочки: как пудинг меняет выпечку
Частые ошибки при уходе за светлыми волосами: советы для блондинок
Почему чужой ЗОЖ вам не подходит: путь к здоровью не работает по универсальному плану
Теневой экран для помидоров: надежный щит от солнечного зноя

Почему офиуры светятся? Уникальные способности морских звёзд удивляют

Секреты офиур: как это создание восстанавливает свои утраченные руки
1:36
Наука

Бритвенные звезды, или офиуры, обладают множеством уникальных особенностей.

офиуры
Фото: ru.wikipedia.org by Bernard Picton is licensed under Free More info
офиуры

Многие из них биолюминесцентны и могут светиться голубым светом, а также имеют различные узоры и яркую окраску, в том числе красную, черную и оранжевую в тропиках. Их шипы делают их довольно эффектными.

Эти создания обладают способностью к регенерации, что позволяет им восстанавливаться после того, как рыбы и другие существа откусывают части щупалец. У офиур такая же радиальная симметрия и пять лучей, как у морских звезд, но их лучи тоньше и могут достигать до 60 см в длину.

Земное морское дно занимает огромную площадь и является домом для около 2000 видов офиур, половина из которых обитает на глубине более 200 метров. Например, Amphiura filiformis, которая роет норы у берегов Великобритании. Они невероятно многочисленны и играют важную роль в экосистеме, перемешивая отложения и насыщая их кислородом.

Когда офиуры поднимаются на поверхность, они вытягивают свои "руки", чтобы ловить частицы пищи. Автор стал первым учёным, который снял на замедленной камере процесс, как офиуры роют норы, и был поражён их организованностью и активностью.

Хотя офиуры питаются органическими частицами, включая фекалии и останки рыб, они уязвимы к загрязнению, так как застревают в донных отложениях и вынуждены их поглощать, пишет The Guardian.

Уточнения

Щупальца (лат. tentaculi) — подвижные выросты тела у представителей многих групп беспозвоночных животных и некоторых позвоночных.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Шоу-бизнес
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях Аудио 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Авто
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар Аудио 
Популярное
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями

Знаете, почему двигатель "засыпает" после городских пробок? Рассказываем, как его "разбудить" за 3 минуты — и почему это продлевает жизнь мотору.

3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Последние материалы
5 неожиданных фактов о брокколи: чем этот овощ может вас удивить
Жизнь в саванне: почему бабуины воруют львят на выживание
Россияне, внимание! Как не попасть на штраф за налог на доходы по вкладам?
20 минут до новых вкусов: секреты домашних наггетсов, которые вас удивят
Обманчивое похудение: в чем секрет 'Рисземпика'?
Не позволяйте сонливости победить: 12 приемов от экспертов
Секреты офиур: как это создание восстанавливает свои утраченные руки
Избавиться от жира на животе без тренировок: эти чаи ускоряют обмен веществ и помогают худеть
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сьерра-де-ла-Деманда: откройте изолированные прелести Испании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.