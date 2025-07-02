Эффект закрепления: почему интернет делает нас менее креативными

Как использование интернета снижает уникальность идей

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Оригинальные идеи, созданные без обращения к сторонним источникам, обладают большей уникальностью.

Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина у ноутбука

К такому заключению пришли исследователи из Университета Карнеги-Меллон (г. Питтсбург, США). Выводы исследования были обнародованы в научном журнале под названием Memory & Cognition.

В рамках эксперимента участники были распределены по двум группам. Им было предложено придумать необычные способы использования зонтов и щитов. Первая группа могла использовать интернет для поиска информации, а вторая должна была полагаться только на свои знания и фантазию. Итоги анализа продемонстрировали, что участники, использовавшие интернет-поиск, чаще предлагали однотипные, стандартные решения, пишет "Царьград".

Учёные объясняют это явление "эффектом закрепления". Найденные в интернете готовые ответы способны угнетать воображение и препятствовать формированию новых, неповторимых идей.

Авторы исследования не настаивают на полном отказе от использования интернета. Они советуют проводить начальный этап генерации идей без использования поисковых систем, акцентируя внимание на значимости использования возможностей человеческого интеллекта.