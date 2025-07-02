Новая глава в лечении онкологии: найдены бактерии, которые могут помочь в борьбе с раком

В 2025 году международная группа ученых объявила об открытии генетически модифицированной бактерии, получившей название "Designer Bacteria 1", которая потенциально может помочь в борьбе с раком.

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Это открытие представляет собой новую главу в поиске инновационных и менее инвазивных методов лечения онкологических больных.

Недавно группа исследователей под руководством профессора Чэньли Лю из Шэньчжэньского института передовых технологий Китайской академии наук (CAS) и профессора Ичуаня Сяо из Шанхайского института питания и здоровья, также в CAS, раскрыла ключевой механизм бактериальной терапии рака.

Используя генетически модифицированный штамм бактерий, аналогичный Designer Bacteria 1, ученые опубликовали свои выводы в журнале Cell 3 марта, подробно описав, как эти бактерии распознают и атакуют опухолевые клетки. Бактерия была разработана в лаборатории с использованием методов генной инженерии с целью воздействия непосредственно на опухоли.

По словам ответственных за исследование, Designer Bacteria 1 способна идентифицировать раковые клетки и выделять вещества, которые помогают уменьшить или устранить рост опухоли, не влияя на здоровые клетки. Это достижение может проложить путь к более целенаправленному лечению с меньшим количеством побочных эффектов.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

