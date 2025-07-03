Невероятное открытие: геном древнего египтянина раскрывает тайны связей с Месопотамией

Так что же показал геном мужчины из Египта? Неожиданные открытия учёных

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Впервые исследователи смогли секвенировать полный геном мужчины из Древнего Египта, что открыло удивительные факты о его генетическом происхождении. Оказавшись живым почти 5000 лет назад, этот человек показал необычные связи между Египтом и Месопотамией.

Фото: Openverse by p_a_h, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мумия

Тело этого человека было найдено в Нувайрате в 1902 году, и на протяжении десятилетий ученые пытались изучить его останки.

Однако только недавно удалось извлечь и секвенировать два образца ДНК из корней его зубов, что стало прорывом в изучении генетики древних египтян.

Этот анализ показал, что у мужчины были генетические корни как в Северной Африке, так и в Месопотамии. В частности, около 20% его ДНК связано с восточным Плодородным полумесяцем, включая территорию древней Месопотамии.

"Я был очень удивлён. Было маловероятно, что это сработает", — заявил соавтор исследования Понтус Скоглунд из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании.

Этот генетический анализ позволил не только подтвердить влияние Месопотамии на культуру Древнего Египта, но и предположить, что древнеегипетское население могло быть тесно связано с местными североафриканскими племенами.

Однако стоит помнить, что этот геном представляет собой только один пример, и не стоит считать его репрезентативным для всего населения того времени.

Мужчина, вероятно, был высокопрофильной фигурой, судя по его погребению в керамическом горшке в высеченной в скале гробнице.

При этом на его костях были обнаружены признаки тяжелого труда, что может указывать на его профессию, например, работу гончаром.

Тело этого человека было настолько хорошо сохранилось благодаря стабильно сухой среде, которая поддерживалась в его уникальной гробнице.

Уточнения

Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил. Сами древние египтяне называли свою страну Та-Кемет (транслит. егип. tꜣ-kmt), Та-мери (tꜣ-mrj), Та-уи (tꜣwj); а копты — Ке́ми (копт. Ⲭⲏⲙⲓ).



Месопота́мия (ассир. ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ — Бет На’рен, арам. ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ, др.-греч. Μεσοποταμία, араб. الجزيرة‎ — Эль-Джезира,) — историко-географический регион на Ближнем Востоке, Современный Ирак, расположенный в долине двух рек — Тигра и Евфрата, в зоне Плодородного полумесяца; место существования одной из древнейших цивилизаций в истории человечества. В научной литературе встречаются альтернативные обозначения региона — Двуречье и Междуречье.

