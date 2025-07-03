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Apple готовит революцию: новая модель MacBook станет доступнее, но секреты успеха остаются скрытыми!

Новая модель MacBook Air от Apple: что ждёт пользователей в цветных вариантах?
2:00
Наука

Компания Apple планирует выпустить новую модель ноутбука, которая будет дешевле текущего MacBook Air. Это устройство обещает стать доступным вариантом для тех, кто давно мечтал о ноутбуке от Apple, но не готов платить за более дорогие модели. Цена новинки в нашей стране, по информации, может составить около 116 тысяч рублей.

ноутбук, MacBook
Фото: commons.wikimedia.org by Disk Depot Ltd., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ноутбук, MacBook

"В 2020 году Apple начнёт устанавливать процессоры серии M вместо A18-Pro в новые ноутбуки", - сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо.

Ожидается, что новая модель будет иметь 13-дюймовый экран, а производство начнётся в 2025 или 2026 году.

Также будут предложены яркие цвета корпуса, включая серебристый, розовый и лимонно-желтый, что будет интересно молодым пользователям, предпочитающим стильный дизайн.

Новая версия MacBook станет доступнее и, возможно, будет пользоваться большим спросом. Куо предполагает, что Apple может продать от 5 до 7 миллионов единиц до 2026 года, что станет значительным шагом для компании в сторону увеличения доступности своих продуктов.

Хотя по производительности этот ноутбук уступает более дорогим моделям с чипами M-серии, большинство пользователей, скорее всего, не заметят особых различий, если не будут заниматься сложными задачами, требующими высокой мощности.

Это делает модель привлекательной для пользователей, которым не нужно всё, что предлагают более дорогие устройства.

Как бы ни развивалась ситуация, успех новинки будет зависеть от того, как Apple предложит конкурентоспособную цену.

Если компания сможет удержать хорошее соотношение цена-качество, она создаст серьёзную конкуренцию другим производителям, которые уже предлагают более дешевые продукты.

Уточнения

Apple ("Эпл") — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния. В августе 2018 года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила 1 трлн долларов США.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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