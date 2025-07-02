Как океан страдал 500 000 лет: уроки Тоарского аноксического события для современности

183 миллиона лет назад в южной части будущей Африки произошло нечто, что до сих пор отзывается эхом в недрах океана. Огромные подводные вулканы выбросили в атмосферу и океан почти 20 500 гигатонн углекислого газа, нарушив тонкий баланс кислорода на планете.
Для сравнения: за последние 170 лет человечество выпустило 2390 гигатонн — всего лишь 12% того, что произошло в Юре. Но времени мы потратили в тысячу раз меньше.
Тогдашнее событие известно как Тоарское океаническое аноксическое событие (T-OAE). Исчезновение кислорода из воды сделало огромные участки морского дна мертвыми зонами.
"Вы можете увидеть множество окаменелостей в океанских отложениях до T-OAE, а затем внезапно они исчезают", — рассказывает профессор Калифорнийского технологического института Франсуа Тиссо.
Лишь 6-8% морского дна оказались покрыты аноксичными водами, но даже этого хватило, чтобы вызвать массовое вымирание морской жизни. Для сравнения — это в 30 раз больше нынешних "мертвых зон" в океанах.
Все началось с гигантской магматической провинции Кару-Феррар, чьи извержения выбросили в атмосферу огромное количество углерода. Это:
ускорило потепление,
замедлило циркуляцию вод,
снизило содержание кислорода.
Тёплая вода хуже удерживает газ, и каждый градус нагрева лишь усугублял ситуацию. Одновременно с этим из вулканических пеплов поступили питательные вещества, вызвавшие цветение водорослей. Их последующее разложение в глубинах дополнительно истощало запасы кислорода.
300 000-500 000 лет — столько длилось кислородное истощение. Все это время океан был неспособен дышать. Только после ослабления вулканической активности и восстановления природных обратных связей, баланс начал восстанавливаться.
Тиссо и его команда изучали 30 образцов известняка из южной Италии. Эти отложения сформировались в мелководьях древнего океана Тетис. Они содержат изотопы урана, фиксирующие уровни кислорода в воде в момент осадконакопления.
Благодаря байесовской модели, разработанной Майклом Киппом из Университета Джорджа Мейсона, ученые смогли преобразовать данные об изотопах в масштаб бескислородных зон.
Уран в океане распределён равномерно, поэтому его изотопы отражают глобальные процессы, а не локальные аномалии.
Другие изотопные исследования (молибден, таллий) подтвердили аналогичную картину.
Все данные указывают: в ответ на углеродный выброс океан быстро теряет способность дышать.
Сегодня лишь 0,2% морского дна покрыто бескислородной водой. Но:
С 1960-х годов кислород в океанах снизился на 2%.
К 2100 году зоны средней глубины могут потерять до 20% кислорода, если темпы потепления сохранятся.
"Концентрация кислорода как в открытом океане, так и в прибрежных водах снижается, по крайней мере, с середины 20-го века", — подчёркивает морской эколог Дениз Брейтбург.
Мертвые зоны уже атакуют более 400 эстуариев, нанося ущерб рыболовству и прибрежной экономике.
Даже если выбросы углерода прекратить, восстановление может занять десятки тысяч лет. Но в отличие от кратковременных вулканических всплесков, антропогенные выбросы — постоянны и зависят от нашей энергетики и продовольствия.
Что можно сделать:
сократить использование ископаемого топлива,
защищать экосистемы, улавливающие углерод,
ограничить поступление питательных веществ в океан.
Сегодня на нашей стороне — спутники, автономные поплавки и подводные сенсоры, отслеживающие кислород почти в реальном времени. Но решения — за людьми, не за технологиями.
Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.
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