A11 PL 3 ИЗ: как этот объект может изменить наше понимание космоса навсегда

Межзвёздный гость уже приближается: что за загадка скрыта за A11 PL 3 ИЗ?

5:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Наука стоит на пороге нового открытия. В нашу Солнечную систему, похоже, вторгся очередной "пришелец" из межзвёздного пространства. Это всего лишь третий случай в истории, когда астрономы фиксируют подобный феномен. Его называют A11 PL 3 ИЗ — объект, который уже пролетел орбиту Юпитера и уверенно движется к Солнцу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантская комета летит к Земле

Пока человечество заглядывает в космос в поисках ответов о жизни во Вселенной, сами небесные тела порой приходят к нам. И каждый такой визит — не просто астрономическая редкость. Это уникальный шанс дотронуться до неизведанных миров.

Что это за тело и как его обнаружили

Объект был замечен с помощью телескопа ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), который базируется на Гавайях и предназначен для отслеживания потенциально опасных астероидов. Однако в данном случае телескоп сыграл роль космического детектива — по подозрительной траектории объекта сразу стало ясно, что он не похож на обычные астероиды Солнечной системы.

Подозрения подтвердились: траектория A11 PL 3 ИЗ — гиперболическая, то есть он движется по орбите, характерной для объектов, не связанных гравитацией с Солнцем. А значит, он прибыл извне. Это делает его потенциально межзвёздным объектом — третьим в истории наблюдений.

Открытие было подтверждено Европейским космическим агентством (ESA), и сейчас десятки обсерваторий по всему миру ведут непрерывное наблюдение за этим загадочным телом. Учёные пытаются как можно точнее рассчитать его орбиту, скорость, наклон и направление, чтобы исключить маловероятные, но возможные земные или солнечные происхождения.

Кто был до него

Если статус подтвердится, A11 PL 3 ИЗ присоединится к очень элитному "клубу" объектов межзвёздного происхождения. На данный момент в него входят только:

'Оумуамуа (1I/ʻOumuamua) — первый в истории подтверждённый межзвёздный объект, замеченный в 2017 году. Его продолговатая форма, ускорение без явного следа газовыделения и странные отражательные свойства породили целую волну споров. Некоторые учёные даже высказывали гипотезы, что это может быть артефакт инопланетной технологии.

Комета Борисова (2I/Borisov) — открыта украинским астрономом Геннадием Борисовым в 2019 году. Это уже "классический" пример межзвёздной кометы, с хвостом, испаряющимися газами и траекторией, не связанными с Солнцем.

В отличие от этих объектов, о новом теле пока известно очень мало. Ни его форма, ни состав, ни точные характеристики не подтверждены. Но сам факт гиперболической траектории уже делает его невероятно интересным для астрономического сообщества.

Почему сейчас начинается гонка за наблюдением

Особенность A11 PL 3 ИЗ в том, что он движется по направлению к Солнцу. Это даёт уникальную возможность более детального изучения: по мере приближения объект будет становиться ярче, и его можно будет наблюдать с большей точностью.

Лучшее время для наблюдения — октябрь 2025 года, когда он окажется вблизи орбиты Марса. При хорошем стечении обстоятельств его можно будет разглядеть даже с помощью мощных любительских телескопов.

"Каждый такой визит — это как послание из другой звёздной системы. Мы не знаем, что он принесёт, но мы точно не можем его игнорировать", — говорят учёные.

Астрономы намерены провести спектральный анализ объекта — метод, позволяющий определить состав поверхности по отражённому свету. Это даст возможность понять, из каких элементов он состоит и насколько его химическая структура отличается от привычных тел нашей системы.

Научное значение "гостя"

Почему объект вызывает такой ажиотаж в научных кругах? Дело в том, что межзвёздные тела могут содержать материалы, не встречающиеся в нашей Солнечной системе. Их химический состав, плотность, минералогия и структура могут рассказать о том, как формируются планетные системы вокруг других звёзд.

Кроме того, изучение таких тел помогает уточнить, насколько часто объекты из других систем пролетают через нашу — и значит, насколько подвержена Земля потенциальным столкновениям с незваными "гостями".

Отдельный интерес вызывает возможная органика — углеродные соединения, лёд, водород или аммиак. Если они есть, это может дать новое понимание о распространении жизни или её предшественников во Вселенной.

Идёт ли речь об угрозе

Скорее всего, нет. Пока все расчёты показывают, что объект пролетит на безопасном расстоянии от планет и Солнца. Его интерес — в наблюдении, а не в опасности.

Однако случай с Оумуамуа, который сначала вызвал бурю спекуляций, а потом исчез слишком быстро, чтобы его изучить, многому научил учёных. Поэтому сейчас идёт гоночная мобилизация ресурсов, чтобы успеть зафиксировать максимум информации до того, как объект улетит обратно в глубины космоса.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

