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Неожиданные дожди в пустыне: 5 причин подлинной угрозы для человечества.

Как ливень в Ливии убил более 11 300 человек: причина катастрофы
Наука

Они кажутся безжизненными и предсказуемыми. Но новые данные доказывают: пустыни — не просто царство засухи. За последние годы они начали угрожать не только нехваткой воды, но и внезапными и смертоносными наводнениями.

Пустыня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Недавнее исследование, проведённое при участии Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии и Института физики Земли в Париже, проливает свет на тревожную тенденцию. Пустынные регионы всё чаще сталкиваются с разрушительными ливнями, последствия которых многократно усиливаются из-за опустынивания.

Ливия, 2023: катастрофа, которую никто не ожидал

Самым ярким примером стал шторм "Даниэль", обрушившийся на восточное побережье Ливии осенью 2023 года. По мнению специалистов, это стало самым смертоносным наводнением в Африке за последние 100 лет. В городе Дерна были разрушены плотины, что привело к гибели более 11 300 человек.

"Осадочные породы от эрозии почвы увеличили плотность воды, усилив разрушительную силу наводнения. Это привело к широкомасштабному сбою инфраструктуры в Дерне, где 66% городской территории города получили повреждения от умеренной до сильной", — пояснил Джонатан Норманд, приглашённый аспирант USC AWARE и первый автор исследования.

Засуха и ливни: опасное сочетание

Главная угроза — это не просто наличие дождя. Это контраст между длительной засухой и последующим интенсивным ливнем. Именно такая комбинация:

  • разрушает структуру почвы;

  • создаёт оползни и селевые потоки;

  • перегружает старые дамбы и плотины;

  • приводит к катастрофическим последствиям для городов.

"Вместе эти два экстремальных условия — засуха и интенсивные осадки — усиливают эрозию почвы, создавая смертоносные наводнения", — отмечает соавтор исследования и научный сотрудник лаборатории MiXIL Эссам Хегги.

Радиолокация вместо догадок

Для анализа последствий шторма использовались современные радиолокационные спутники. Они позволили зафиксировать изменения текстуры поверхности до и после наводнения, а также точно определить зоны эрозии.

"Поток был сильно нагружен эродированной почвой, что усилило разрушительный характер наводнений и способствовало обрушению плотин", — добавил Хегги.

Он также подчеркнул, что существующие климатические модели не учитывают особенности эрозии в пустынной местности. Новые спутниковые данные помогут пересмотреть подходы к оценке рисков.

Это не только Ливия: глобальные риски растут

Исследователи предупреждают: подобные катастрофы вполне возможны в других регионах, включая:

  • страны Северной Африки,

  • Аравийский полуостров,

  • юго-запад США,

  • Центральную Азию.

Эти территории уже страдают от засухи, а теперь становятся уязвимыми и к мощным ливням, угрожающим жизням, инфраструктуре и сельскому хозяйству.

"Самым смертоносным врагом является наша собственная вера в то, что эти экстремальные события редки и не повторятся. Климатические модели говорят нам, что они вернутся более сильными. Политики в регионе должны прислушаться к научным данным, пока не стало слишком поздно", — говорит Хегги.

Переосмысление риска в засушливых зонах

На первый взгляд может показаться, что сухой климат защищает от наводнений. Но именно эта иллюзия делает ситуацию особенно опасной. Недостаточная подготовленность, устаревшие дамбы, отсутствие точного мониторинга — всё это увеличивает последствия.

"Вы можете публиковать сообщения в социальных сетях из центра пустыни благодаря сотням спутников связи, но у нас всё ещё недостаточно спутников, чтобы полностью понять процессы на поверхности Земли в пустынях", — заключает Норманд.

Эти катастрофы больше не редкость — они становятся частью новой климатической реальности. Чтобы предотвратить будущие трагедии, необходимы срочные меры: обновление инфраструктуры, спутниковый мониторинг и международное сотрудничество в области климатической безопасности.

Уточнения

За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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