Неожиданные дожди в пустыне: 5 причин подлинной угрозы для человечества.

Они кажутся безжизненными и предсказуемыми. Но новые данные доказывают: пустыни — не просто царство засухи. За последние годы они начали угрожать не только нехваткой воды, но и внезапными и смертоносными наводнениями.
Недавнее исследование, проведённое при участии Инженерной школы Витерби Университета Южной Калифорнии и Института физики Земли в Париже, проливает свет на тревожную тенденцию. Пустынные регионы всё чаще сталкиваются с разрушительными ливнями, последствия которых многократно усиливаются из-за опустынивания.
Самым ярким примером стал шторм "Даниэль", обрушившийся на восточное побережье Ливии осенью 2023 года. По мнению специалистов, это стало самым смертоносным наводнением в Африке за последние 100 лет. В городе Дерна были разрушены плотины, что привело к гибели более 11 300 человек.
"Осадочные породы от эрозии почвы увеличили плотность воды, усилив разрушительную силу наводнения. Это привело к широкомасштабному сбою инфраструктуры в Дерне, где 66% городской территории города получили повреждения от умеренной до сильной", — пояснил Джонатан Норманд, приглашённый аспирант USC AWARE и первый автор исследования.
Главная угроза — это не просто наличие дождя. Это контраст между длительной засухой и последующим интенсивным ливнем. Именно такая комбинация:
разрушает структуру почвы;
создаёт оползни и селевые потоки;
перегружает старые дамбы и плотины;
приводит к катастрофическим последствиям для городов.
"Вместе эти два экстремальных условия — засуха и интенсивные осадки — усиливают эрозию почвы, создавая смертоносные наводнения", — отмечает соавтор исследования и научный сотрудник лаборатории MiXIL Эссам Хегги.
Для анализа последствий шторма использовались современные радиолокационные спутники. Они позволили зафиксировать изменения текстуры поверхности до и после наводнения, а также точно определить зоны эрозии.
"Поток был сильно нагружен эродированной почвой, что усилило разрушительный характер наводнений и способствовало обрушению плотин", — добавил Хегги.
Он также подчеркнул, что существующие климатические модели не учитывают особенности эрозии в пустынной местности. Новые спутниковые данные помогут пересмотреть подходы к оценке рисков.
Исследователи предупреждают: подобные катастрофы вполне возможны в других регионах, включая:
страны Северной Африки,
Аравийский полуостров,
юго-запад США,
Центральную Азию.
Эти территории уже страдают от засухи, а теперь становятся уязвимыми и к мощным ливням, угрожающим жизням, инфраструктуре и сельскому хозяйству.
"Самым смертоносным врагом является наша собственная вера в то, что эти экстремальные события редки и не повторятся. Климатические модели говорят нам, что они вернутся более сильными. Политики в регионе должны прислушаться к научным данным, пока не стало слишком поздно", — говорит Хегги.
На первый взгляд может показаться, что сухой климат защищает от наводнений. Но именно эта иллюзия делает ситуацию особенно опасной. Недостаточная подготовленность, устаревшие дамбы, отсутствие точного мониторинга — всё это увеличивает последствия.
"Вы можете публиковать сообщения в социальных сетях из центра пустыни благодаря сотням спутников связи, но у нас всё ещё недостаточно спутников, чтобы полностью понять процессы на поверхности Земли в пустынях", — заключает Норманд.
Эти катастрофы больше не редкость — они становятся частью новой климатической реальности. Чтобы предотвратить будущие трагедии, необходимы срочные меры: обновление инфраструктуры, спутниковый мониторинг и международное сотрудничество в области климатической безопасности.
За́суха — это явление продолжительной нехватки воды, будь то атмосферные (осадки ниже среднего), поверхностные или грунтовые воды.
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