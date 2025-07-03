Не Земля, но рядом: гигантский астероид прицелился на Луну — и это ещё страшнее

Вероятность того, что астероид врежется в Луну в декабре 2032 года, составляет 4,3%. И хотя Земле ничего не угрожает, научное сообщество бьёт тревогу: это уникальный шанс и серьёзное напоминание о космических рисках.
Астероид 2024 YR4, обнаруженный в начале прошлого года, имеет диаметр от 53 до 67 метров — примерно столько же, сколько и метеорит, спровоцировавший Тунгусское событие в 1908 году. Тогда от мощной воздушной волны в Сибири пострадали тысячи квадратных километров тайги.
Сначала вероятность его столкновения с Землёй оценивалась в 3,1%, что вызвало активное наблюдение со стороны NASA и международных организаций. Однако новые данные, полученные в мае 2025 года с помощью телескопа Джеймса Уэбба, исключили этот сценарий. Теперь всё внимание сосредоточено на Луне.
Сейчас вероятность удара по Луне оценивается в 4,3% — и, по меркам космоса, это не так уж и мало. Даже такое низкое число требует постоянного мониторинга, ведь последствия могут быть исключительно интересными для науки.
Если удар произойдёт, это:
подтвердит или опровергнет существующие модели образования кратеров;
позволит изучить поведение обломков в условиях отсутствия атмосферы;
даст шанс получить доступ к подповерхностным породам, скрытым миллионы лет;
добавит новых данных в изучение эволюции внутренней Солнечной системы.
"Запись такого столкновения в реальном времени даст нам то, чего нельзя добиться ни моделированием, ни изучением древних кратеров", — подчёркивают исследователи.
В декабре 2028 года астероид впервые подойдёт к Луне на значительное расстояние. Именно тогда начнётся решающая фаза наблюдений — станет ясно, меняется ли его траектория.
Сценарий столкновения рассматривается не как угроза, а как шанс. Ведь даже амбициозные проекты колонизации Луны могут выиграть от такого события — учёные надеются, что удар раскроет новые слои реголита, а полученный кратер будет виден даже в любительские телескопы.
Орбиты подобных тел могут меняться из-за гравитационных возмущений и теплового эффекта Ярковского. Потому задача номер один — не упускать объект из виду.
Будущие миссии вроде NEO Surveyor (запуск в 2027 году) нацелены на более точное обнаружение и отслеживание астероидов. Также обсуждается восстановление радиолокационного комплекса Аресибо для обеспечения прецизионных измерений при следующих сближениях.
Каждое наблюдение уменьшает погрешность и помогает подготовиться не только к возможному удару 2024 YR4, но и к другим потенциальным угрозам.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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