Грядёт глобальный потоп: планета теряет контроль над самым опасным процессом

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2:46
Наука

Антарктический лёд тает на глазах, но мир может остаться без самой надёжной системы его мониторинга. Министерство обороны США прекращает передачу спутниковых данных, которые десятилетиями служили учёным ключевым источником информации о состоянии морского льда.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Лишённые контекста

Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) сообщил: с 31 июля прекращается обработка информации со спутников, отслеживающих арктический и антарктический лёд. Это решение ударит по всей климатологической науке — без непрерывных данных теряется возможность точного прогнозирования.

Доктор Алекс Фрейзер из Австралийского антарктического партнёрства назвал эту информацию критической.

"Это наша система раннего оповещения. Нам нужны эти данные, и теперь [научному сообществу] придётся искать другие источники. Но они не дадут того контекста, что был раньше", — сказал ученый.

Больше айсбергов — быстрее потепление

Свежие исследования, основанные на спутниковых данных, показали тревожную тенденцию: из-за рекордно низкого уровня морского льда от ледников откалывается всё больше айсбергов. Это ускоряет разрушение шельфовых ледников, которые сдерживают поток материкового льда в океан.

"Шельфовые ледники — как пробка в бутылке. Если она выпадает, начинается приток льда с материка. А это уже напрямую влияет на уровень океана", — говорит гляциолог доктор Сью Кук.

По её словам, ускоренное образование айсбергов не учитывается в современных моделях потепления. Если ситуация ухудшится, реальность превзойдёт даже самые пессимистичные прогнозы.

Последствия шире, чем кажется

Исчезновение морского льда влечёт за собой гибель экосистем. В 2022 году от преждевременного таяния погибло 7000 птенцов императорских пингвинов — у них просто не успело вырасти водоотталкивающее оперение.

"Альтернативы есть, но они несовместимы с текущими данными. Это создаст разрывы в статистике и снизит точность прогнозов", — добавил доктор Уолт Мейер из Национального центра атмосферных исследований.

Почему это происходит

ВМС США подтвердили: прекращение передачи данных связано с устареванием систем и дефицитом финансирования. Спутниковая программа DMSP будет полностью закрыта к 2026 году.

Но для учёных это решение — шаг назад. В момент, когда планете как никогда нужны точные данные, она может ослепнуть.

Уточнения

Плане́та — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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