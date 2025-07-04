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ИИ-прорыв в медицине: новый инструмент определяет 9 типов деменции по одному сканированию

3:26
Наука

Американская Mayo Clinic представила инновационный инструмент искусственного интеллекта под названием StateViewer, способный определить один из девяти типов деменции на основании всего одного сканирования мозга.

Старость
Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Старость

Эта технология уже сегодня может значительно изменить подход к диагностике нейродегенеративных заболеваний, предлагая быстрый, точный и доступный способ определения типа заболевания на ранних стадиях.

В основе работы StateViewer лежит анализ мозговой активности с помощью одного ФДГ-ПЭТ-сканирования, а результаты визуализируются в виде цветных карт, помогающих врачам увидеть типичные для разных форм деменции изменения.

Инструмент разработан под руководством Дэвида Джонса и Лиланда Барнарда, известных специалистов в области нейровизуализации и когнитивных нарушений.

Результаты клинических испытаний впечатляют: точность определения конкретного типа деменции составила 88%, что существенно превышает показатели традиционных методов, особенно в неспециализированных клиниках. Искусственный интеллект не заменяет врача, но становится мощным диагностическим помощником, позволяющим быстро интерпретировать сложные изображения, минимизируя риск ошибок.

StateViewer прошёл обучение на базе из более чем 3600 изображений мозга, полученных от пациентов с различными типами деменции и здоровых участников. Такой масштабный и разнообразный набор данных позволил системе выявить тонкие закономерности и шаблоны, которые трудно поддаются распознаванию человеческим глазом — особенно на ранних стадиях, когда симптомы между разными формами заболевания пересекаются.

Преимущества технологии очевидны: ранняя и точная диагностика позволяет своевременно подбирать терапию, замедлять прогресс болезни и улучшать качество жизни пациентов. Особенно важен StateViewer для медицинских учреждений, в которых нет доступа к высококвалифицированным неврологам и командам специалистов. Теперь, благодаря алгоритмам, эти клиники могут получить поддержку, сопоставимую с уровнем ведущих нейроцентров.

Появление такого инструмента особенно актуально на фоне тревожной статистики: с деменцией живут более 55 миллионов человек по всему миру, и каждый год диагностируется около 10 миллионов новых случаев. Болезнь Альцгеймера — одна из самых распространённых форм деменции — остаётся пятой по значимости причиной смерти, подчёркивая необходимость внедрения технологий, способных изменить динамику болезни.

Разработчики планируют расширить функциональность StateViewer и адаптировать его под более широкий спектр нейродегенеративных состояний. Ведётся работа по оценке эффективности инструмента в различных клинических условиях, включая первичную диагностику и мониторинг прогрессирования заболевания.

Таким образом, StateViewer не просто алгоритм, а полноценный партнёр врача в борьбе с одной из самых сложных и растущих медицинских проблем современности.

В будущем такие инструменты могут стать стандартом в нейродиагностике, позволяя делать точные выводы там, где раньше полагались лишь на интуицию и симптоматику.

Уточнения

Нейронау́ки — междисциплинарная область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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