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Эффект нового хладагента: что ждет рынок через 3 года

Гудящий чемодан на парковке: секреты нового поколения кондиционеров раскрыты
2:29
Наука

Устройство, похожее на большой чемодан, громко гудит в лаборатории, спрятанной в обычном контейнере на парковке. Внутри — прототип кондиционера нового поколения. Он не использует парниковые газы. И, главное, работает. Банки с газировкой внутри мини-холодильника холодны как лед.

Лаборатория фармакологии
Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория фармакологии

Научная группа из Кембриджа во главе с профессором физики материалов Ксавье Моя десятилетиями искала решение, которое изменит правила игры в сфере охлаждения. И, похоже, нашла его — в виде белой, мягкой, чуть зернистой массы, похожей на воск. Это — "твёрдый хладагент".

Как работает твёрдое охлаждение

Секрет технологии в так называемом барокалорическом эффекте. Кристаллы внутри материала способны поворачиваться, а под давлением замирают и выделяют тепло. Когда давление снимается, температура окружающей среды падает.

Иначе говоря: жмёшь — становится теплее, отпускаешь — холоднее. Всё без газа. Без утечек. И потенциально — с меньшими затратами энергии.

Над чем сейчас работают

Компания Barocal, основанная Ксавье Моя, уже собрала около 4 миллионов евро инвестиций, в том числе от фонда Билла Гейтса. В команде сейчас 9 человек, но в этом году штат увеличится до 30.

И пусть первый образец пока далёк от совершенства — он большой, шумный и пока не оптимизирован по весу и объёму — инженеры уверены: скоро системы станут компактнее и тише.

Когда это появится на рынке

Через 3 года Barocal планирует представить первую коммерческую модель. В приоритете — установки для охлаждения торговых центров, складов, школ и дата-центров.

Пока что это будет дороже, чем обычные кондиционеры. Но затраты окупятся — технологии позволят снизить счета за электричество. А со временем, уверяют в компании, цена сравняется с традиционными решениями, и тогда начнётся борьба за рынок частных домов и автомобилей.

Технология, которая может всё изменить

По оценке Breakthrough Energy, такие установки способны сократить выбросы на 75% по сравнению с привычными системами. А значит, новый подход может не только сэкономить деньги, но и спасти планету.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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