В земной коре выявлен потенциально революционный ресурс, способный обеспечить человечество энергией на протяжении 170 000 лет.
Этот ресурс, представляющий собой природный водород, является экологически чистым источником энергии, не производящим парниковых газов при сжигании.
Существуют устойчивые методы производства водорода, такие как электролиз с использованием возобновляемых источников энергии (так называемые "голубой" и "зеленый" водород), но они пока экономически невыгодны из-за высоких затрат. Альтернативой является использование природного водорода, добываемого непосредственно из земной коры.
Совместные исследования университетов Дарема, Торонто и Оксфорда позволили разработать новую методологию обнаружения этих подземных запасов. Разработанная стратегия позволяет выявлять перспективные месторождения, учитывая такие факторы, как температура, давление, состав горных пород и наличие герметичной среды, исключающей потребление водорода бактериями, пишет restaurace-pasticka.
Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 1. Одноатомная форма водорода — самое распространённое химическое вещество во Вселенной, составляющее примерно 75 % всей барионной массы.
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