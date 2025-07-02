Открытие века: водород из земли может обеспечить человечество на 170 000 лет!

Водород из недр земли: 170 000 лет чистой энергии ждут открытия!

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В земной коре выявлен потенциально революционный ресурс, способный обеспечить человечество энергией на протяжении 170 000 лет.

Фото: Pixabay by geralt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водород

Этот ресурс, представляющий собой природный водород, является экологически чистым источником энергии, не производящим парниковых газов при сжигании.

Существуют устойчивые методы производства водорода, такие как электролиз с использованием возобновляемых источников энергии (так называемые "голубой" и "зеленый" водород), но они пока экономически невыгодны из-за высоких затрат. Альтернативой является использование природного водорода, добываемого непосредственно из земной коры.

Совместные исследования университетов Дарема, Торонто и Оксфорда позволили разработать новую методологию обнаружения этих подземных запасов. Разработанная стратегия позволяет выявлять перспективные месторождения, учитывая такие факторы, как температура, давление, состав горных пород и наличие герметичной среды, исключающей потребление водорода бактериями, пишет restaurace-pasticka.

Уточнения

Водоро́д (химический символ — H, от лат. hydrogenium) — химический элемент первого периода периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 1. Одноатомная форма водорода — самое распространённое химическое вещество во Вселенной, составляющее примерно 75 % всей барионной массы.

