Иногда тяжесть в воздухе — не выдумка, а сигнал. Мне казалось, что с моей квартирой всё в порядке. Но что-то всё равно тревожило. Не запах, не шум — а ощущение. Как будто стены впитывали усталость, раздражение, следы недавних разговоров, которые тянулись шлейфом.
Однажды я пожаловалась соседке — пожилой женщине, от которой всегда веяло спокойствием. И она, почти не задумываясь, сказала:
"Положи в угол уголь. Он вытягивает то, чего мы не видим."
Уголь — не просто топливо. В народной практике его используют как энергетический фильтр. Он впитывает тяжёлую, застоявшуюся энергию, словно губка. Особенно эффективно это работает, если делать всё с намерением — искренним желанием очистить пространство.
Я решила попробовать. Без особых ожиданий, но с доверием. Взяла три кусочка древесного угля, положила их по углам комнаты — кроме угла у двери. Просто оставила. Первый день — тишина. Но уже на третью ночь я спала как ребёнок. Впервые за долгое время.
Чтобы получить эффект, важно правильно выбрать место:
Может показаться, что всё это — просто ритуал. Но суть в другом: в намерении. Когда вы делаете что-то осознанно для очищения, вы как бы говорите:
"Я готов к переменам. Я выбираю гармонию."
Я почувствовала перемены почти физически. Воздух стал легче, тишина — глубже. Даже собака снова начала спать в углу, которого раньше избегала.
Эзотери́зм (от др.-греч. ἐσωτερικός - "внутренний"), эзоте́рика - совокупность знаний и сведений, недоступных непосвящённым, несведущим в мистических учениях людям, а также особых способов восприятия реальности, которые имеют тайное содержание и выражение в "психодуховных практиках".
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.