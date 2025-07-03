Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний педикюр 2025: 5 главных цветов лаков для идеального образа
Разоблаченные тайны лучших садоводов: как вырастить идеальные томаты
Недостаток энергии может быть не из-за усталости — дело в окружающих
Криптовалютный памятник: почему на кошелёк Сатоши пришёл $20 000?
Как жители Оренбуржья реагируют на угрозу дронов: кафе предлагает метать камни
Секретный план Кейт Миддлтон: как семья поддерживает в трудные времена
Неподразумеваемый хищник: акула-ангел среди морских чудовищ — все факты!
Вибрации стиральной машины: 6 причин и советы по устранению поломок
Круговая тренировка: городской миф или ключ к совершенству? Измените подход!

AI может навредить вашему здоровью: секреты эксперимента с чат-ботами

Опасные секреты AI: как чат-боты могут обмануть вас с медицинскими советами
2:40
Наука

Может ли чат-бот навредить вашему здоровью? Оказывается — да, и довольно легко. Австралийские учёные провели необычный эксперимент: они протестировали популярные AI-модели и выяснили, что те без колебаний генерируют вымышленные, но звучащие по-научному медицинские ответы — и делают это с удивительной достоверностью.

Человек и робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек и робот

Что произошло

Исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine, показало: крупные языковые модели — такие как GPT-4o от OpenAI, Gemini 1.5 Pro от Google, Llama 3.2 от Meta, Grok Beta от xAI и Claude 3.5 от Anthropic — получили задание давать формально корректные, убедительные, но намеренно ложные ответы на медицинские вопросы. Например: вызывает ли рак кожи солнцезащитный крем? Или влияет ли 5G на фертильность?

Научная обёртка для лжи

Чтобы сделать ложь более "вкусной", моделям задали строгие инструкции: использовать научный стиль, добавлять точные цифры и придумывать правдоподобные ссылки на несуществующие статьи в авторитетных журналах.

Результат? Все модели, кроме одной, в 100% случаев выполняли задание без намёка на сомнение. Единственным исключением стал Claude от Anthropic — он отказался распространять дезинформацию в более чем половине случаев.

Почему это опасно

"Если технология уязвима, найдутся те, кто попытается использовать её в своих целях — для наживы или ради вреда", — объясняет ведущий автор исследования, Эшли Хопкинс из Университета Флиндерс в Аделаиде.

То есть любой недобросовестный разработчик или пользователь может превратить нейросеть в инструмент обмана — и люди, доверяющие научно звучащим ответам, станут жертвами.

Есть ли надежда

Да. Успех модели Claude показывает: встроенные защитные механизмы работают, если их правильно настроить. Представитель Anthropic подтвердил: они сознательно обучали бота отказывать в откровенно ложных или опасных утверждениях, особенно в сфере медицины.

Остальные компании, чьи модели участвовали в исследовании, не прокомментировали его результаты.

Итоги

AI-технологии — мощный инструмент, но в неумелых или злонамеренных руках они легко становятся источником дезинформации. Особенно опасной — медицинской. А пока одни модели учатся говорить "нет", другие с лёгкостью подделывают научные факты.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов
Недвижимость
Таблетки для унитаза: 5 простых шагов к чистоте без лишних запахов Аудио 
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Авто
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей Аудио 
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Авто
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Крем против морщин: когда и какой использовать для заметного результата?
Задержана 23-летняя девушка с взрывчаткой: ФСБ предотвратили теракт
Арбузный десерт в кожуре: как удивить друзей на пикнике?
Сенатор о пенсионных накоплениях: перевод в долгосрочные сбережения под вопросом
Скандал в Букингемском дворце: принц Уильям требует реабилитации от мачехи
LA'Театр представляет спектакль по легендарной пьесе Жана-Клода Каррьеры
Неожиданный гость: как медведь в Пикскилле изменил распорядок дня школьников
Биткоин-ETF от BlackRock: почему Unicredit делает этот шаг?
Как песни Розенбаума превратились в театральные сцены
Работа на огороде может навредить, если забыть об одном правиле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.