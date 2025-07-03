Можно ли подобрать дозу химиотерапии так, чтобы лекарство действовало точно в цель, не разрушая всё подряд? Российские учёные уверены — да, если использовать… ДНК.
Инженеры из России разработали уникальный сенсор, способный точно определять концентрацию антрациклиновых препаратов — мощных противоопухолевых средств. Этот сенсор основан на графене, полипрофлавине и ДНК. Главное его преимущество — простота использования и отсутствие необходимости в дорогом лабораторном оборудовании.
"Разработанный нами сенсор прост в использовании и позволяет проводить анализ без сложного оборудования… Это позволит оперативно корректировать дозу препаратов и снизить риск осложнений", — рассказала Анна Порфирьева, доцент КФУ.
Антрациклины, хоть и эффективны против опухолей, опасны при передозировке. Одно из серьёзных последствий — сердечная недостаточность. До недавнего времени подобрать индивидуальную дозу можно было только с помощью жидкостной хроматографии — затратной и долгой процедуры.
Секрет в особом композитном материале: оксид графена + краситель + молекулы ДНК. Когда молекулы антрациклинов вступают в контакт с ДНК, меняются электрические свойства сенсора — и это позволяет точно определить присутствие препарата даже в микроколичествах.
Учёные протестировали сенсор на образцах с известными дозами трёх популярных препаратов: доксорубицин, эпирубицин и идарубицин. Все они были успешно зафиксированы — даже в минимальных концентрациях. Это открывает путь к индивидуальному подбору химиотерапии без задержек и переплат.
Возможности сенсора:
Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.