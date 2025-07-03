Секреты успешной химиотерапии: сенсор, чувствующий лекарства, готов к применению

Сенсор нового поколения: как ДНК поможет назначать химиотерапию без рисков

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли подобрать дозу химиотерапии так, чтобы лекарство действовало точно в цель, не разрушая всё подряд? Российские учёные уверены — да, если использовать… ДНК.

Фото: Picryl by Defense Visual Information Distribution Service, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маммография

Сенсор, который чувствует лекарства

Инженеры из России разработали уникальный сенсор, способный точно определять концентрацию антрациклиновых препаратов — мощных противоопухолевых средств. Этот сенсор основан на графене, полипрофлавине и ДНК. Главное его преимущество — простота использования и отсутствие необходимости в дорогом лабораторном оборудовании.

"Разработанный нами сенсор прост в использовании и позволяет проводить анализ без сложного оборудования… Это позволит оперативно корректировать дозу препаратов и снизить риск осложнений", — рассказала Анна Порфирьева, доцент КФУ.

Почему это важно

Антрациклины, хоть и эффективны против опухолей, опасны при передозировке. Одно из серьёзных последствий — сердечная недостаточность. До недавнего времени подобрать индивидуальную дозу можно было только с помощью жидкостной хроматографии — затратной и долгой процедуры.

Что внутри сенсора

Секрет в особом композитном материале: оксид графена + краситель + молекулы ДНК. Когда молекулы антрациклинов вступают в контакт с ДНК, меняются электрические свойства сенсора — и это позволяет точно определить присутствие препарата даже в микроколичествах.

Проверено на практике

Учёные протестировали сенсор на образцах с известными дозами трёх популярных препаратов: доксорубицин, эпирубицин и идарубицин. Все они были успешно зафиксированы — даже в минимальных концентрациях. Это открывает путь к индивидуальному подбору химиотерапии без задержек и переплат.

Возможности сенсора:

Подходит для экспресс-анализа в медицинских учреждениях.

Уменьшает риск побочных эффектов.

Снижает затраты на диагностику.

Может быть адаптирован для других препаратов.

Уточнения

Графе́н (англ. graphene) — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом.

