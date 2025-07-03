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Новый уровень в электронике: как PiPlacer8 меняет правила игры на рынке

PiPlacer8: от идеи до воплощения — серийное производство запущено
2:12
Наука

В условиях ограниченного доступа к импортной электронике в России стартовало серийное производство нового оборудования — автоматического установщика компонентов для поверхностного монтажа PiPlacer8. Инициатором проекта стала компания "Эксперт групп", а поддержка была оказана фондом "Сколково" в рамках гранта по программе "Микроэлектроника".

процессор
Фото: wikipediа by By RemazteredStudio from Pixabay, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
процессор

Что такое PiPlacer8 и чем он уникален

Новый станок не просто замена зарубежному оборудованию — он стал современным аналогом, обладающим рядом преимуществ. Среди ключевых характеристик:

  • Производительность до 15 тысяч компонентов в час.
  • Точность позиционирования — до ±35 микрон.
  • Работа с компонентами размером от 0201 до 40x40 мм.
  • Встроенная система машинного зрения для контроля ошибок.

По словам Виталия Михайловского, директора "Эксперт групп", оборудование совместимо как с отечественными, так и с западными цифровыми стандартами, что облегчает интеграцию в уже существующие производственные цепочки. Кроме того, пользователям предлагается локализованное ПО, адаптированное под нужды российских предприятий, а также полноценный сервис на территории страны.

Конкурент в мировом масштабе

"В текущей ситуации PiPlacer8 способен бороться за долю рынка не только в России", — заявил Кирилл Каем, главный управляющий директор фонда "Сколково" и заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития.

По его мнению, комбинация локализации, функциональности и производительности даёт новому продукту шанс заявить о себе и на международной арене.

Поддержка государства и будущее проекта

Разработка и серийное внедрение стали возможны благодаря государственной поддержке: проект профинансирован Минпромторгом в рамках инициативы по развитию малых дизайн-центров. Это ещё один шаг к снижению зависимости от зарубежного оборудования и укреплению технологического суверенитета страны.

Уточнения

Импортозамещение - замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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