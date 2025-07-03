Новый уровень в электронике: как PiPlacer8 меняет правила игры на рынке

В условиях ограниченного доступа к импортной электронике в России стартовало серийное производство нового оборудования — автоматического установщика компонентов для поверхностного монтажа PiPlacer8. Инициатором проекта стала компания "Эксперт групп", а поддержка была оказана фондом "Сколково" в рамках гранта по программе "Микроэлектроника".
Новый станок не просто замена зарубежному оборудованию — он стал современным аналогом, обладающим рядом преимуществ. Среди ключевых характеристик:
По словам Виталия Михайловского, директора "Эксперт групп", оборудование совместимо как с отечественными, так и с западными цифровыми стандартами, что облегчает интеграцию в уже существующие производственные цепочки. Кроме того, пользователям предлагается локализованное ПО, адаптированное под нужды российских предприятий, а также полноценный сервис на территории страны.
"В текущей ситуации PiPlacer8 способен бороться за долю рынка не только в России", — заявил Кирилл Каем, главный управляющий директор фонда "Сколково" и заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития.
По его мнению, комбинация локализации, функциональности и производительности даёт новому продукту шанс заявить о себе и на международной арене.
Разработка и серийное внедрение стали возможны благодаря государственной поддержке: проект профинансирован Минпромторгом в рамках инициативы по развитию малых дизайн-центров. Это ещё один шаг к снижению зависимости от зарубежного оборудования и укреплению технологического суверенитета страны.
Импортозамещение - замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы протекционистские методы регулирования: тарифные и нетарифные.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.