Инга-киназы не угрожают вашему сердцу: громкое заявление международной группы ученых

Научные данные: JAK ингибиторы не вредны для сердечно-сосудистой системы

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Препараты из группы ингибиторов янус-киназы (JAK inhibitors) давно применяются в лечении тяжёлых хронических заболеваний — псориаза, ревматоидного артрита, атопического дерматита и других воспалительных состояний. Но до недавнего времени оставался открытым вопрос: безопасны ли они для сердца?

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

Исследование на стыке континентов

Научная команда из России, США, Португалии, Испании и Бразилии провела масштабный анализ и пришла к важному выводу: новые препараты не оказывают отрицательного влияния на сердечно-сосудистую систему. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ, ссылаясь на результаты международного метаанализа.

"По итогам анализа мы смогли получить данные, которые подтверждают безопасность ингибиторов янус-киназы и отсутствие достоверного влияния на сердечно-сосудистую систему пациентов", — сообщил Владимир Рафальский, профессор БФУ им. И. Канта.

Что конкретно изучали

Учёные проанализировали 302 научные публикации с описаниями хода заболевания и результатами лечения более 6 200 пациентов. Особое внимание уделялось случаям псориаза, где ранее высказывались опасения по поводу риска осложнений на сердце.

Ранее некоторые исследования действительно предполагали, что ингибиторы янус-киназы могут увеличивать вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому исследователи решили проверить это с использованием самых строгих методов — систематического обзора и метаанализа.

Препараты, которые вы можете встретить в России

В нашей стране уже используются такие препараты, как барицитиниб, упадацитиниб и тофацитиниб. Несмотря на широкое применение, вопрос их долгосрочной безопасности ранее оставался открытым.

"Это открывает новые горизонты для их применения в клинической практике и даёт уверенность как врачам, так и пациентам в том, что эти препараты можно использовать длительное время без опасений за здоровье сердечно-сосудистой системы", — отметила Изабела Пера Кальви, соавтор исследования и научный сотрудник Университета Порту.

Уточнения

Метаана́лиз (англ. meta-analysis) — понятие научной методологии. Означает объединение результатов нескольких исследований методами статистики (то есть количественными методами оценки) для проверки одной или нескольких взаимосвязанных научных гипотез.

