Противогриппозный препарат CD388: революция в защите от гриппа с одним уколом!

Новый противовирусный препарат CD388 удивляет: 76% защиты от гриппа с одной инъекцией

3:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Однократная инъекция противовирусного препарата может стать гораздо более надёжным способом защиты от гриппа, чем традиционные сезонные вакцины. Новый препарат под названием CD388, находящийся в стадии клинических испытаний, показывает впечатляющие результаты в снижении риска заболевания даже на фоне меняющихся штаммов вируса.

Фото: commons.wikimedia by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ вирус гриппа

В отличие от стандартных вакцин, CD388 не требует подбора под конкретные штаммы гриппа и действует вне зависимости от того, какой вариант вируса циркулирует в данный момент. Это особенно важно, поскольку традиционные вакцины обновляются ежегодно, и их эффективность напрямую зависит от точности предсказания штаммов. Даже небольшое несовпадение может резко снизить защитный эффект — именно это происходит в "неудачные" сезоны.

По данным международной команды исследователей, препарат CD388 содержит модифицированную форму занамивира — уже известного противовирусного средства, которое применяется при лечении гриппа. В новой формуле вещество приспособлено к длительному действию и медленному выведению из организма, что обеспечивает защиту на протяжении всего сезона. Важно, что механизм действия не связан с иммунной системой: CD388 напрямую нейтрализует вирус, не вызывая иммунный отклик. Это делает его особенно перспективным для людей с ослабленным иммунитетом, которым стандартные вакцины помогают не всегда.

В клиническом исследовании приняли участие 5000 человек в возрасте от 16 до 64 лет, разделённых на группы по дозировке и контрольную группу, получавшую плацебо. Результаты оказались впечатляющими: у участников, получивших высокую дозу CD388, риск заражения гриппом снизился на 76%. При средней дозе защита составила 61%, а при низкой — 58%. Это значительно выше, чем показатели эффективности многих сезонных вакцин, особенно в годы, когда подбор штаммов оказался неудачным.

Эксперты считают, что CD388 может стать серьёзным дополнением или даже альтернативой текущим стратегиям борьбы с гриппом. Особенно актуально это в условиях роста общественного скепсиса в отношении традиционных вакцин, а также в группах риска — например, среди пожилых, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Разработчики планируют провести отдельное исследование на людях с иммунодефицитом, а также изучить возможность совместного применения CD388 и традиционных вакцин для усиления защиты. Такая стратегия может предложить гибкий подход к сезонной профилактике, адаптируемый под потребности конкретных групп населения.

Если дальнейшие испытания подтвердят безопасность и эффективность препарата, CD388 может стать революцией в профилактике гриппа — простой, удобной и универсальной защитой в один укол на сезон.

Уточнения

Занамивир (Zanamivir) — противовирусный препарат, используемое для лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусами гриппа A и B.

