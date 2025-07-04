Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет шутки о "тыквенном латте": как эмигранты из России видят Израиль
Турагенты спорят: стоит ли быть доступным для клиентов круглосуточно?
Уникальный аэрогель от учёных: снижение шума до 78,6 дБ благодаря совиным перьям
Раствор золы поможет укрепить укроп и усилить аромат
Антимонопольная служба на страже: Руссоль и её преграды для конкуренции
Генпрокуратура выступила против Южуралзолото! Национализация не за горами
Кардио, о котором вы не подозревали: что такое скандинавский фитнес-тренинг, и как он помогает планете
Кэти Перри и Орландо Блум больше не скрывают свой развод
Оливковое масло и уксус возвращают блеск мебели за 5 минут — инструкция

Противогриппозный препарат CD388: революция в защите от гриппа с одним уколом!

Новый противовирусный препарат CD388 удивляет: 76% защиты от гриппа с одной инъекцией
3:16
Наука

Однократная инъекция противовирусного препарата может стать гораздо более надёжным способом защиты от гриппа, чем традиционные сезонные вакцины. Новый препарат под названием CD388, находящийся в стадии клинических испытаний, показывает впечатляющие результаты в снижении риска заболевания даже на фоне меняющихся штаммов вируса.

вирус гриппа
Фото: commons.wikimedia by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
вирус гриппа

В отличие от стандартных вакцин, CD388 не требует подбора под конкретные штаммы гриппа и действует вне зависимости от того, какой вариант вируса циркулирует в данный момент. Это особенно важно, поскольку традиционные вакцины обновляются ежегодно, и их эффективность напрямую зависит от точности предсказания штаммов. Даже небольшое несовпадение может резко снизить защитный эффект — именно это происходит в "неудачные" сезоны.

По данным международной команды исследователей, препарат CD388 содержит модифицированную форму занамивира — уже известного противовирусного средства, которое применяется при лечении гриппа. В новой формуле вещество приспособлено к длительному действию и медленному выведению из организма, что обеспечивает защиту на протяжении всего сезона. Важно, что механизм действия не связан с иммунной системой: CD388 напрямую нейтрализует вирус, не вызывая иммунный отклик. Это делает его особенно перспективным для людей с ослабленным иммунитетом, которым стандартные вакцины помогают не всегда.

В клиническом исследовании приняли участие 5000 человек в возрасте от 16 до 64 лет, разделённых на группы по дозировке и контрольную группу, получавшую плацебо. Результаты оказались впечатляющими: у участников, получивших высокую дозу CD388, риск заражения гриппом снизился на 76%. При средней дозе защита составила 61%, а при низкой — 58%. Это значительно выше, чем показатели эффективности многих сезонных вакцин, особенно в годы, когда подбор штаммов оказался неудачным.

Эксперты считают, что CD388 может стать серьёзным дополнением или даже альтернативой текущим стратегиям борьбы с гриппом. Особенно актуально это в условиях роста общественного скепсиса в отношении традиционных вакцин, а также в группах риска — например, среди пожилых, людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Разработчики планируют провести отдельное исследование на людях с иммунодефицитом, а также изучить возможность совместного применения CD388 и традиционных вакцин для усиления защиты. Такая стратегия может предложить гибкий подход к сезонной профилактике, адаптируемый под потребности конкретных групп населения.

Если дальнейшие испытания подтвердят безопасность и эффективность препарата, CD388 может стать революцией в профилактике гриппа — простой, удобной и универсальной защитой в один укол на сезон.

Уточнения

Занамивир (Zanamivir) — противовирусный препарат, используемое для лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусами гриппа A и B.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Недвижимость
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых Аудио 
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Красота и стиль
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба Аудио 
Популярное
Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых

Устали от назойливых мух? Откройте для себя неожиданный способ избавиться от них с помощью огурца. Этот натуральный репеллент отпугнет насекомых без химии.

Мухи боятся этого овоща: положите его на подоконник и забудьте о насекомых
Сода против желтых листьев помидоров: простые советы для дачников
Как сода спасает помидоры: 2 невероятных рецепта, которые должны быть у каждого дачника
Эти 7 двигателей проедут 500 000 км — вы удивитесь их надёжности
Юрий Лоза раскрыл секрет внезапной популярности Надежды Кадышевой: это не музыка, это пиар
Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова Неожиданная находка в Помпеях: как один кувшин рассказал целую историю вкуса Игорь Буккер "Дом, который построил Ясен Николаевич Засурский" — что скрывает эта книга о легендарном декане факультета журналистики МГУ Юлиана Погосова
Жесткая правда дикой природы: почему бабуины воруют львят для выживания
Они должны были драться — а стали друзьями: возможно ли это в мире дикой природы
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Будьте настороже: 7 опасных животных России, о которых вам стоит знать
Последние материалы
Кэти Перри и Орландо Блум больше не скрывают свой развод
Оливковое масло и уксус возвращают блеск мебели за 5 минут — инструкция
Стояночный тормоз: функции и значение для безопасности
Лечебные свойства кефира с куркумой: испытанные рецепты на каждый день
Майонез, который можно делать с закрытыми глазами — но вкус запомните надолго
Цедра лимона против комков в сахарнице: старый, но рабочий метод
Genesis GV90: флагманский электровнедорожник с фиолетовой кожей и лаунж-салоном
Кто самые зависимые? Волгоградская область в рейтинге получателей дотаций
Тоник из зелёного чая: натуральный способ замедлить старение кожи
Назван способ восстановить плодоношение малины на старом участке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.