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694 человека стали жертвой невидимого врага: изучаем последствия загрязнения

Невидимый убийца: как PM2.5 угрожает вашему сердцу
3:16
Наука

Вы уверены, что дышите чистым воздухом? Новое исследование ставит под сомнение саму идею "безопасного уровня загрязнения".

Тихий убийца в каждом вдохе

Даже если воздух соответствует нормам, он может повреждать сердце. Виноваты микрочастицы PM2.5 — мельчайшие загрязнители, которые проникают глубоко в лёгкие и запускают фиброз миокарда. Это процесс, при котором ткань сердца становится плотной и менее эластичной. На первом этапе вы не почувствуете ничего — но со временем это может обернуться сердечной недостаточностью.

Цифры, которые пугают

В исследовании приняли участие 694 человека — как здоровые, так и пациенты с кардиомиопатией. У всех проводилось МРТ сердца. Чем дольше человек жил в условиях с повышенным уровнем PM2.5, тем больше фиксировалось изменений в сердечной ткани.

Кто под ударом в первую очередь

Женщины, курильщики и гипертоники оказались наиболее уязвимыми. У них фиброз проявлялся гораздо чаще и сильнее. И это при том, что уровни загрязнения воздуха не превышали официально допустимых значений.

Стандарты под вопросом

Учёные призывают пересмотреть санитарные нормы. Если "безопасный воздух" вызывает хронические изменения в сердце, то стоит ли называть его безопасным вообще? Пора пересматривать не только экологические нормы, но и само понимание факторов риска для сердечно-сосудистой системы.

Технологии против невидимой угрозы

Магнитно-резонансная томография, используемая в исследовании, показала свою мощь как инструмент экологической медицины. Благодаря ей можно увидеть скрытые патологии, вызванные внешней средой — и вовремя начать профилактику.

Вызов XXI века: враг без цвета и запаха

Век, когда мы боялись только вирусов и генетических болезней, закончился. Сегодня главный враг — в том, что мы вдыхаем каждый день. Воздух может быть чистым только по бумагам. А сердце — не обманешь.

Уточнения

Кардиомиопа́тии — гетерогенная группа заболеваний миокарда, связанных с механической или электрической дисфункцией, которая обычно проявляется неадекватной гипертрофией или дилатацией. 

Хроническая сердечная недостаточность — клинический синдром при некоторых заболеваниях, сопровождающееся характерными симптомами (одышка, снижение физической активности, утомляемость, отеки и др.), связанными с неадекватной перфузией органов и тканей в покое или при нагрузке, сопровождающееся с задержкой жидкости в организме и накоплением её в мягких тканях.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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